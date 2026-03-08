Hochrechnungen
Grüne knapp vor CDU in Baden-Württemberg
Für Sie zusammengefasst
- Grüne knapp vor CDU nach ersten Hochrechnungen
- Cem Özdemir führt die Grünen leicht vor Hagel.
- ARD und ZDF melden erste Hochrechnungen erneut
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
STUTTGART (dpa-AFX) - Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liefern sich Grüne und CDU ein enges Rennen um Platz eins. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF liegen die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir knapp vor der CDU mit Landeschef Manuel Hagel./shy/DP/mis
