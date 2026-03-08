Baden-Württemberg
Hagel sieht Regierungsbildungsauftrag wohl bei Grünen
Für Sie zusammengefasst
- Hagel: Regierungsauftrag liegt bei den Grünen.
- Ball liegt nun bei den Grünen; Entscheidung...
- CDU berät Mo Landvorstand, Di Fraktion geplant
STUTTGART (dpa-AFX) - CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel sieht den Regierungsbildungsauftrag bei den Grünen, wenn sich die Zahlen vom Wahlabend bewahrheiten. Der Ball liege nun bei den Grünen im Spielfeld, sagte Hagel. Auf die Frage, ob er nun Vize-Ministerpräsident werde, sagte er: "Wir als CDU werden sehr sortiert mit klarem Kopf und klarem Kurs am Montag im CDU-Landvorstand und am Dienstag in der CDU-Landtagsfraktion das weitere Vorgehen beraten."/cat/DP/mis
