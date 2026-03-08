Hafnia: Bis zu 24% Dividende — Reeder profitiert vom Rückenwind

Allerdings ist die Dividendenrendite sehr volatil. Während sie 2024 noch bemerkenswerte 24,6 Prozent betrug, waren es 2025 nur noch 7,5 Prozent. Der Aktienkurs hat sich gleichzeitig bemerkenswert gut entwickelt. Innerhalb der vergangenen 12 Monate haben die Titel 68 Prozent an Wert gewonnen, allein seit Jahresbeginn steht ein Plus von 40 Prozent zu Buche.

Die Schifffahrtsbranche hat in den letzten Jahren durch geopolitische Unsicherheiten und Versorgungsengpässe zusätzliche Aufmerksamkeit gewonnen. Hafnia , einer der weltweit führenden Betreiber von Produkt-Tankern, hat in dieser Zeit nicht nur seine Flotte ausgebaut, sondern auch von den steigenden Frachtraten profitiert. Und dabei gleichzeitig überdurchschnittliche Dividenden ausgeschüttet. Das macht den Reeder für Dividendeninvestoren zu einem spannenden Kandidaten.

Aus der Branche hatten wir in der Vergangenheit bereits einige interessante Kandidaten. Zuletzt ZIM Integrated (hier im Radar) vor gut einem Monat, die inzwischen allerdings von Hapag-Lloyd geschluckt wurden (vorausgesetzt es kommt nicht noch zu einer Bieterschlacht mit Maersk). Mit Torm haben wir uns vor etwa eineinhalb Jahren einen weiteren sehr spanenden Kandidaten aus der Branche angesehen – und an diesem dänisch-britischen Konzern hat sich Hafnia kürzlich mit 14 Prozent beteiligt. Diese Beteiligung könnte Hafnia in eine noch stabilere Position in der Branche bringen. Hinzu kommt ganz aktuell der steigende Ölpreis und die Nachfrage nach Schiffstransporten im Energiesektor.

Hafnia im Überblick: Vom Produkt-Tanker zum Dividenden-Potenzial

Hafnia Limited, mit Sitz in Singapur, ist ein führender Anbieter von Produkt-Tankern, die raffinerierte Ölprodukte, Chemikalien und Flüssiggas weltweit transportieren. Mit einer Flotte von rund 200 Schiffen, einschließlich Partnerunternehmen, bedient Hafnia hauptsächlich große Ölgesellschaften, Chemieunternehmen und Energiehändler. Die Aktie ist an den Börsen in Oslo (seit 2019) und an der NYSE (seit 2024) gelistet. Steuerlich wichtig ist allerdings nur, dass der Sitz in Singapur ist, das keine Quellensteuer erhebt.

Das Unternehmen ist bekannt für seine hohe Effizienz, starke operationale Präsenz und solide Partnerschaften im globalen Energie- und Rohstoffhandel. Hafnia bietet eine vollständig integrierte Schiffsplattform, die neben dem Schiffseigentum auch Chartering, Management und Bunkerbeschaffung umfasst. Eigenen Angaben zufolge ist Hafnia seit 2022 der weltgrößte Anbieter von Produkt- und Chemikalientankern.

Dividendenpolitik: Anpassungsfähige Ausschüttungen für eine nachhaltige Einkommensquelle

Hafnia verfolgt eine flexible Dividendenstrategie, die sich am Verhältnis von Schulden zu Vermögenswerten (Net Loan-to-Value, LTV) orientiert. Je nach LTV wird die Ausschüttungsquote des Nettogewinns angepasst:

- 50 Prozent des Nettogewinns, wenn der LTV über 40 Prozent liegt

- 60 Prozent, wenn der LTV zwischen 30 und 40 Prozent liegt

- 80 Prozent, wenn der LTV zwischen 20 und 30 Prozent liegt

- 90 Prozent, wenn der LTV unter 20 Prozent liegt

Diese Politik ermöglicht es Hafnia, hohe Dividenden zu zahlen, während gleichzeitig die finanzielle Stabilität gewahrt bleibt. Neben den Bargelddividenden kann Hafnia auch Aktienrückkäufe als Teil der Kapitalrückführung an die Aktionäre durchführen.

Die aktuelle Dividendenzahlung für das vierte Quartal 2025 beträgt 0,1762 USD je Aktie und wird am 13. März (NYSE) beziehungsweise am 18. März 2026 (Oslo) an die Aktionäre ausgezahlt. Im Kalenderjahr 2025 hat Hafnia insgesamt 0,3989 US-Dollar ausgeschüttet, was gemessen am Schlusskurs des Jahres einer Dividendenrendite von 7,5 Prozent entspricht. Im Jahr davor betrug die Rendite sogar 24,6 Prozent.

Quellen für Aussagen über künftige Ausschüttungen sind rar. Ein Datenanbieter geht davon aus, dass die Dividende ab der nächsten Auszahlung auf 0,3109 USD erhöht wird und auf diesem Niveau über die nächsten 7 Ausschüttungen bleibt. Das entspräche für 2026 einer Rendite von 15,25 Prozent und für 2027 von 17,11 Prozent. Weitere Belege dafür habe ich nicht gefunden, bin also eher skeptisch. Aber selbst wenn Hafnia bei Ausschüttungen von 0,1762 USD pro Quartal für den Rest des Kalenderjahres bleibt, entspräche das einer Rendite von 9,45 Prozent.

Geopolitische Chancen: Profite durch Störungen in der Straße von Hormus?

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere die Krise im Iran und seine Auswirkungen auf die Straße von Hormus, haben den globalen Tankermarkt stark beeinflusst. Die Schließung der Straße von Hormus, einem der wichtigsten Transportwege für Öl und Ölprodukte, könnte Versorgungsengpässe und höhere Frachtraten nach sich ziehen.

Für Hafnia bedeutet dies, dass die Tankerbranche von steigenden Spotfrachten profitieren könnte, die durch die verstärkten Risiken im Transport von Raffinerien und Rohstoffen entstehen. Das spiegelt sich bereits in den Aktienkursen einiger Konkurrenten, vor allem Öl-Transporteuren, wider. Auch wenn Hafnia hauptsächlich Produkt-Tanker betreibt, könnte das Unternehmen von steigenden Frachtraten profitieren, wenn sich die globalen Märkte für Ölprodukte aufgrund geopolitischer Instabilitäten verändern.

Es gibt Potenzial für höhere Einnahmen aus kurzfristigen Spotcharter-Verträgen, was unter Umständen zu einer Erhöhung der Dividenden führen könnte, aber nicht unbedingt. Denn Versicherungskosten und die Unsicherheit bei den Schiffstransporten sind gleichzeitig Faktoren, die zu höheren Kosten führen können. Ein kurzfristiger Dividenden-Boost wäre daher möglich, aber nicht garantiert.

Zukunftsaussichten: Beteiligung an Torm und die Chancen für weiteres Wachstum

Ein wichtiges Element für Hafnias Wachstum ist die Beteiligung an Torm, einem weiteren führenden Betreiber von Produkt-Tankern, mit knapp 14 Prozent der Anteile. Diese strategische Beteiligung dürfte Hafnias Position im Markt weiter stärken und Synergien ermöglichen, die sowohl im operativen Geschäft als auch im Dividendenwachstum positiv wirken könnten.

Das Unternehmen hat zudem ein umfangreiches Kapitalplanungsprogramm für den Ausbau seiner Flotte und Infrastruktur, was das langfristige Wachstumspotenzial weiter unterstützt.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Dividende pro Jahr

Um zu errechnen, welche Summe ein Anleger auf den Tisch legen muss, um mit Hafnia auf eine jährliche Dividende von 12.000 Euro zu erzielen, habe ich die Höhe der Ausschüttungen im vergangenen Jahr genommen. Bei einer Dividende von 0,3989 USD (etwa 0,34 Euro) pro Aktie wären rund 35.300 Aktien notwendig. Zum aktuellen Kurs von 7,46 USD pro Aktie würde dies ein Investment von ca. 263.000 USD (rund 227.000 Euro) erfordern.

Fazit: Hochprofitabel, aber geopolitisch risikobehaftet

Hafnia bietet eine attraktive wenn auch sehr volatile Dividendenrendite, eine flexible Dividendenpolitik und ein starkes Marktwachstumspotenzial. Die geopolitischen Risiken, insbesondere durch die Instabilität in der Straße von Hormus, könnten kurzfristig zu höheren Frachtraten und damit zu höheren Dividenden führen. Allerdings bleibt das Geschäft volatil und abhängig von den globalen Schifffahrts- und Ölpreismärkten.

Für Dividendeninvestoren, die hohe Ausschüttungen bei einem geopolitisch geprägten Markt suchen, bleibt Hafnia eine interessante Wahl – vorausgesetzt, man ist sich der Risiken bewusst.

Die steuerliche Behandlung

Die steuerliche Behandlung der Dividenden von Hafnia ist denkbar einfach. Da das Unternehmen seinen Sitz in Singapur hat und der Stadtstaat keine Quellensteuer erhebt, bliebe nur noch die übliche deutsche Besteuerung. Also 25 Prozent Quellensteuer, plus Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer.

Übersicht zur Dividende von Hafnia

Marktkapitalisierung: ca. 3,75 Milliarden US-Dollar (3,3 Milliarden Euro)

Dividendenrendite 2026: 9,45 bis 15,3 %

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 0 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 4 Jahre in Folge

Frequenz: 4-mal jährlich

Zeitplan

26.02.2026: Dividendenvorschlag

06.03.2026: Ex-Tag/Record date

13.03.2026: Auszahlung (NYSE), 18.03.2026: Oslo

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in US-Dollar 2027e 17,13e 1,2436e*** 2026e 9,45e - 15,27e 0,7048e - 1,1089e*** 2025 7,48 0,3989 2024 24,62 1,3713 2023 15,58 1,0761 2022 9,23 0,4873

* Quellen: Hafnia, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

*** Die Prognosen konnten nicht unabhängig verifiziert werden.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

