UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

- Novo Nordisk und Hims & Hers beenden Streit...
- China warnt Niederlande nach Nexperia-Kritik..
- BVB-Sieg erhöht Druck auf Köln-Coach Kwasniok.
Kreise: Novo Nordisk und Hims &Hers beenden Streit mit GLP-1-Partnerschaft
LONDON - Der Streit um den Verkauf von Abnehmmedikamenten zwischen dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk und dem US-Telemedizinanbieter Hims & Hers dürfte durch eine Kooperation der beiden Unternehmen beendet werden. Bereits am Montag könnten die Konzerne eine erneute Partnerschaft bekannt geben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht auf Samstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.
Neuer Ärger um Nexperia-Chips - China warnt Niederlande
PEKING - China warnt im andauernden Streit mit dem niederländischen Chiphersteller Nexperia vor neuen Konflikten. Das Handelsministerium reagierte mit scharfer Kritik, nachdem der chinesische Ableger des Unternehmens in einer Mitteilung seine Zentrale in den Niederlanden beschuldigt hatte, die Benutzerkonten von Mitarbeitenden in China gesperrt zu haben.
ROUNDUP/Sieg in Überzahl: BVB erhöht Druck auf Köln-Coach Kwasniok
KÖLN - Borussia Dortmund hat mit einem Pflichtsieg beim dezimierten 1. FC Köln den Druck auf FC-Coach Lukas Kwasniok erhöht. Gegen eine Halbzeit in Unterzahl spielende Kölner siegte der BVB mit 2:1 (1:0). Beim abstiegsbedrohten Bundesliga-Aufsteiger schossen Serhou Guirassy (16. Minute) und Maximilian Beier (60.) die Tore für den Tabellenzweiten. Bei den Rheinländern hatte Jamai Simpson-Pusey wegen groben Foulspiels in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte (45.+2) gesehen. Köln kämpfte aber und kam durch Jakub Kaminski (88.) immerhin zum Anschlusstreffer.
Trump: US-Rüstungsunternehmen wollen Produktion steigern
WASHINGTON - US-Rüstungsunternehmen haben nach Angaben von Präsident Donald Trump zugestimmt, die Produktion von Waffen zu steigern. Nach einem Treffen mit Vertretern großer US-Rüstungskonzerne teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit, dass sie zugesagt hätten, die Produktion hoch entwickelter Waffen zu vervierfachen. Dabei blieb allerdings unklar, auf welche Waffen er sich genau bezog und bis wann und wie die Produktionssteigerung in der Praxis umgesetzt werden soll.
ROUNDUP/'Sehr schön': Russell läutet neue Formel-1-Ära mit Sieg ein
MELBOURNE - Im Trubel von Melbourne hat Mercedes-Pilot George Russell mit seinem sechsten Grand-Prix-Sieg die neue Ära in der Formel 1 eingeläutet. Beim Auftaktrennen in Australien nach der größten Regelreform in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse wehrte der Engländer sogar einen Raketenstart von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc ab und feierte mit seinem Teamkollegen Kimi Antonelli Down Under einen Doppelerfolg.
Wolfsburg räumt auf: Trainer und Sportchef weg
WOLFSBURG - Der VfL Wolfsburg hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zu einer Radikalmaßnahme gegriffen. Nach dem 1:2 (1:1) gegen den Hamburger SV muss neben Trainer Daniel Bauer auch der Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen gehen.
Tankstellenbetreiber nennen hohe Spritpreise 'Abzocke'
BERLIN - Die Kritik von Tankstellenbetreibern an den Mineralölkonzernen wegen der stark gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Krieges reißt nicht ab. "Das ist Raubtierkapitalismus wie im 19. Jahrhundert und hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun", sagte der Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands (TIV), Herbert Rabl.
Weitere Meldungen
-Mehr Chefinnen im Mittelstand - aber oft bei Minifirmen -Bundesernährungsminister: Licht und Schatten in 'Veggie'-Kompromiss -Cybersicherheit: 11.500 Unternehmen haben Pflicht erfüllt -Mehr als
ein Viertel der Haushalte ohne Ersparnisse
-Rückholflüge laufen - Hunderte Urlauber stecken weiter fest -Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert -Ramelow: Betriebsrat kann Zalando-Zeitplan verzögern
-Bauern klagen über Preissprung bei Diesel und Dünger
-Verband: Fertigbau kommt schneller aus der Baukrise
-VW-Werk Zwickau: Beschäftigte kämpfen für ihre Zukunft°
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 3,10 auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +5,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 112,45 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +653,69 %/+1.105,91 % bedeutet.
Danke, sehr gern! ☺
Mit 31 EUR ist Novo Nordisk heute auf dem Niveau vor der Zulassung von Wegovy im Juni 2021 durch die FDA. Dabei ist es ein funktionierendes Medikament, weitere Innovationen sind in der Pipeline, man verdient bei allen Problemen immer noch richtig Geld. Daher denke ich, das ist ein gutes Niveau, um ab hier eine Position aufzubauen. Das laufende Aktienrückkaufprogramm und die gute Dividende sollten kurzfristig unterstützend wirken.
Inwiefern der Umsatz der Abnehmspritzen zurückgehen wird, bleibt einfach abzuwarten. Ich vermute, man erschliesst sich mit Wegovy in Tablettenform einen neuen Markt - die Patienten, die Angst vor Spritzen haben oder die Anwendung bisher für zu umständlich hielten, werden neu gewonnen. Es bleibt der Unterschied in der Wirksamkeit: in der OASIS-4-Studie wurden bei vollständiger Einnahme im Schnitt 16,6 % Gewichtsverlust erzielt, bei der Abnehmspritze liegt der Wert bei ~22%. Die Tablette enthält eine deutlich höhere Wirkstoffdosis, da ein Großteil des Wirkstoffs im Verdauungstrakt abgebaut wird, bevor er ins Blut gelangt — die tatsächlich wirksame Menge ist dadurch geringer.
Das Klagerisiko durch Nebenwirkungen von Semaglutid wegen des Auftretens von NAION halte ich für beherrschbar. Es handelt sich um eine sehr seltene Nebenwirkung und der Nachweis eines kausalen Zusammenhangs zwischen Einnahme von Wegovy und Ausbruch von NAION ist wissenschaftlich nicht belegt und sicher schwierig, da es gerade bei Diabetikern und Übergewichtigen ohnehin deutlich häufiger zu Durchblutungsstörungen der feinen Blutgefässe wie z.B. im Auge kommt. Aktuell sind etwas ca 3200 Klagen anhängig, spezial zu NAION ca 40 Fälle. Analystenschätzung gehen von einem Gesamthaftungsrisiko aus allen GLP-1-Klagen (Gastroparese + NAION + sonstige) von um die 2 Milliarden USD aus, die zudem erst in einigen Jahren finanziell relevant wären. Sollte es jedoch eine explizite Warnung vor Wegovy geben, werden die finanziellen Folgen eines Umsatzeinbruchs deutlich negativer als die reinen Strafzahlungen sein. Wie bei allen Pharmafirmen besteht das Risiko bei Eli Lilly natürlich auch, das Nebenwirkungen im Nachhinein bekannt werden, die irgendwann in der Zukunft zu Schadenersatzzahlungen führen können.
Seit dem Jahr 2020 wuchs die Belegschaft bei Novo Nordisk von 43700 auf 78400, jetzt sollen 9000 Stellen abgebaut werden. Ich vermute, die Entlassungen wären ohnehin durch verbesserte Prozesse oder Einsatz von KI notwendig gewesen und da ist es natürlich für das Management deutlich einfacher, die Umstrukturierung mit einer schlechten Umsatzentwicklung zu erklären. Andererseits werden von Novo Nordisk gleichzeitig neue Stellen in der Produktion geschaffen, das täte man sicher nicht, wenn man keine steigende Nachfrage erwarten würde.
Vielleicht war das Vorgehen von Novo Nordisk einfach nur deutlich zaghafter und langfristorientiert im Vergleich zu Eli Lilly, die ja das Problem hatten, später in den Markt einzutreten und damit deutlich aggressiver vorgehen zu müssen.
Einen aggressiven Kursanstieg erwarte ich gleichfalls nicht, man kann sicher die Bodenbildung abwarten, einfach immer mal wieder ein paar Aktien einsammeln. Auf Sicht von zwei bis fünf Jahren kann man da wenig falsch machen, die negative Stimmung ist ja durchaus ein guter Indikator zum Einstieg.
Novo Nordisk - Warum der Kursrutsch übertrieben ist
Novo Nordisk ist von rund 140 EUR im Juni 2024 auf kurzfristig unter 31 EUR heute gefallen – getrieben von einer Reihe echter Negativnachrichten: das CagriSema-Ergebnis aus REDEFINE 4 (Unterlegenheit gegenüber Tirzepatid von Eli Lilly), eine gescheiterte Alzheimer-Studie, US-Preissenkungen von rund 50 % für GLP-1-Präparate ab 2027 und eine 2026er-Guidance, die den ersten Umsatzrückgang seit 2017 prognostiziert. Die Aktie notiert heute bei rund 11x KGV – als wäre ein dauerhafter struktureller Niedergang eingepreist. Ich halte das für deutlich übertrieben, aus drei konkreten Gründen.
Argument 1: REDEFINE 4 war kein fairer Vergleich
Die Schlagzeile „CagriSema verliert gegen Tirzepatid“ verschleiert ein entscheidendes methodisches Problem: Der Vergleich stellte Eli Lillys Präparat in seiner höchsten zugelassenen Dosis (15 mg) gegen Novo Nordisks Präparat in einer sub-maximalen Dosis (2,4/2,4 mg) gegenüber.
Phase-1b-Daten belegen klar, dass 4,5 mg Cagrilintid getestet und gut vertragen wurde – mit eindeutigem Dosis-Wirkungs-Zusammenhang. Zusätzlich erreichten in der pivotalen REDEFINE-1-Studie nur 57 % der Patienten überhaupt die höchste CagriSema-Dosis – und erzielten im Durchschnitt trotzdem 22,7 % Gewichtsverlust. Das offene Studiendesign (Open-Label) verstärkt das Problem: Teilnehmer wussten, welches Medikament sie erhielten, und Tirzepatid galt öffentlich bereits als das überlegene Präparat – ein plausibler Adhärenz-Bias zugunsten von Eli Lilly.
|Präparat
|Getestete Dosis
|Gewichtsverlust
|Höchstdosis?
|Tirzepatid (Eli Lilly)
|15 mg — max. zugelassen
|~25,5 %
|✓ Ja
|CagriSema (Novo Nordisk)
|2,4/2,4 mg
|~23,0 %
|✗ Nein
Ein Unterschied von 2,5 Prozentpunkten in einem dosis-asymmetrischen Open-Label-Vergleich bedeutet nicht „CagriSema ist gescheitert“. Es bedeutet: CagriSema auf halber Kraft kam dem Eli Lilly-Präparat auf voller Leistung nahe.
Argument 2: Die Hochdosis-Studie ist die eigentliche Geschichte
Novo Nordisk hat eine Phase-3-Studie mit CagriSema 2,4 mg/7,2 mg angekündigt – dreifache Semaglutid-Dosis – mit Start in H2 2026 und Ergebnissen voraussichtlich um 2028. Das ist kein nebensächliches Detail, sondern das nächste Kapitel der Geschichte.
Der Dosis-Wirkungs-Zusammenhang von Semaglutid ist gut belegt: Höhere Wegovy-Dosen lieferten rund 5 Prozentpunkte mehr Gewichtsverlust gegenüber der Standarddosis. Übertragen auf CagriSema könnte die 2,4/7,2-mg-Kombination realistisch 26–28 %+ Gewichtsverlust erzielen – gleichauf oder besser als Tirzepatids 25,5 % in einem vergleichbaren Studiendesign. Der Markt preist nichts davon ein. Er behandelt das 2,4/2,4-mg-Ergebnis als letzte Antwort – dabei ist es erst die erste.
Argument 3: Die Kommunikation des Managements erscheint schwach, ist aber rational
Der häufigste Vorwurf gegen das Novo Nordisk-Management: keine Gegenargumentation, keine klaren Botschaften. Doch es gibt drei strukturelle Gründe, warum das Management nicht frei sprechen kann:
- Regulatorische Zwangslage: Novo Nordisk reichte im Dezember 2025 seinen NDA bei der FDA ein – neun Wochen vor REDEFINE 4. Öffentlich zu argumentieren, die eingereichte Dosis sei sub-optimal, würde die laufende Zulassung direkt gefährden und könnte zusätzliche Datenanforderungen auslösen.
- Rechtliches Risiko: Bestehende Aktionärsklagen bedeuten, dass jede zukunftsgerichtete Aussage zur Pipeline juristisch geprüft wird. Das Ergebnis ist die vorsichtige, abgesicherte Sprache, die Investoren frustriert.
- Wettbewerbsschutz: Ein detaillierter öffentlicher Fahrplan, warum die 7,2-mg-Formulierung besser abschneiden soll, wäre ein Informationsgeschenk an Eli Lilly und AstraZeneca.
Das Signal war dennoch vorhanden – für aufmerksame Beobachter: Auf dem Analysten-Call nach REDEFINE 4 verwies der CEO explizit auf die Dosis-Wirkungsabhängigkeit von Semaglutid als Analogie. Eine kodierte Botschaft – juristisch abgesichert, strategisch vage, für informierte Investoren aber eigentlich deutlich genug.
Mein Fazit: Immer noch erstklassige Margen bei attraktiven Kennzahlen
Bei rund 11x KGV, ~33 % Nettomarge, ~4,4 % Dividendenrendite und Ex-Dividenden-Datum am 30. März 2026 ist Novo Nordisk für dauerhaften Rückgang bewertet – mit Fundamentaldaten, die einem Wachstumsunternehmen gehören. Pfizer – als reifer Value-Pharmatitel eingestuft – notiert beim 1,5-Fachen von Novo Nordisk Multiple bei einem Drittel der Nettomarge. Das Abwärtsrisiko liegt meiner Meinung nach bei rund 23–26 EUR (8–9x KGV im echten Worst-Case-Szenario). Das Aufwärtspotenzial, sollte die Hochdosis-Studie liefern und Oral Wegovy in einem stetig wachsenden Markt Fahrt aufnehmen, ist ein Vielfaches davon.
Nach meiner Einschätzung ein klarer Kauf - bei erneute Schwäche eine gute Gelegenheit, um weiter aufzustocken