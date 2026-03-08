    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk und Hims & Hers beenden Streit...
    • China warnt Niederlande nach Nexperia-Kritik..
    • BVB-Sieg erhöht Druck auf Köln-Coach Kwasniok.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Kreise: Novo Nordisk und Hims &Hers beenden Streit mit GLP-1-Partnerschaft

    LONDON - Der Streit um den Verkauf von Abnehmmedikamenten zwischen dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk und dem US-Telemedizinanbieter Hims & Hers dürfte durch eine Kooperation der beiden Unternehmen beendet werden. Bereits am Montag könnten die Konzerne eine erneute Partnerschaft bekannt geben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht auf Samstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

    Neuer Ärger um Nexperia-Chips - China warnt Niederlande

    PEKING - China warnt im andauernden Streit mit dem niederländischen Chiphersteller Nexperia vor neuen Konflikten. Das Handelsministerium reagierte mit scharfer Kritik, nachdem der chinesische Ableger des Unternehmens in einer Mitteilung seine Zentrale in den Niederlanden beschuldigt hatte, die Benutzerkonten von Mitarbeitenden in China gesperrt zu haben.

    ROUNDUP/Sieg in Überzahl: BVB erhöht Druck auf Köln-Coach Kwasniok

    KÖLN - Borussia Dortmund hat mit einem Pflichtsieg beim dezimierten 1. FC Köln den Druck auf FC-Coach Lukas Kwasniok erhöht. Gegen eine Halbzeit in Unterzahl spielende Kölner siegte der BVB mit 2:1 (1:0). Beim abstiegsbedrohten Bundesliga-Aufsteiger schossen Serhou Guirassy (16. Minute) und Maximilian Beier (60.) die Tore für den Tabellenzweiten. Bei den Rheinländern hatte Jamai Simpson-Pusey wegen groben Foulspiels in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte (45.+2) gesehen. Köln kämpfte aber und kam durch Jakub Kaminski (88.) immerhin zum Anschlusstreffer.

    Trump: US-Rüstungsunternehmen wollen Produktion steigern

    WASHINGTON - US-Rüstungsunternehmen haben nach Angaben von Präsident Donald Trump zugestimmt, die Produktion von Waffen zu steigern. Nach einem Treffen mit Vertretern großer US-Rüstungskonzerne teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit, dass sie zugesagt hätten, die Produktion hoch entwickelter Waffen zu vervierfachen. Dabei blieb allerdings unklar, auf welche Waffen er sich genau bezog und bis wann und wie die Produktionssteigerung in der Praxis umgesetzt werden soll.

    ROUNDUP/'Sehr schön': Russell läutet neue Formel-1-Ära mit Sieg ein

    MELBOURNE - Im Trubel von Melbourne hat Mercedes-Pilot George Russell mit seinem sechsten Grand-Prix-Sieg die neue Ära in der Formel 1 eingeläutet. Beim Auftaktrennen in Australien nach der größten Regelreform in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse wehrte der Engländer sogar einen Raketenstart von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc ab und feierte mit seinem Teamkollegen Kimi Antonelli Down Under einen Doppelerfolg.

    Wolfsburg räumt auf: Trainer und Sportchef weg

    WOLFSBURG - Der VfL Wolfsburg hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zu einer Radikalmaßnahme gegriffen. Nach dem 1:2 (1:1) gegen den Hamburger SV muss neben Trainer Daniel Bauer auch der Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen gehen.

    Tankstellenbetreiber nennen hohe Spritpreise 'Abzocke'

    BERLIN - Die Kritik von Tankstellenbetreibern an den Mineralölkonzernen wegen der stark gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Krieges reißt nicht ab. "Das ist Raubtierkapitalismus wie im 19. Jahrhundert und hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun", sagte der Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands (TIV), Herbert Rabl.

    Weitere Meldungen

    -Mehr Chefinnen im Mittelstand - aber oft bei Minifirmen -Bundesernährungsminister: Licht und Schatten in 'Veggie'-Kompromiss -Cybersicherheit: 11.500 Unternehmen haben Pflicht erfüllt -Mehr als ein Viertel der Haushalte ohne Ersparnisse
    -Rückholflüge laufen - Hunderte Urlauber stecken weiter fest -Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert -Ramelow: Betriebsrat kann Zalando-Zeitplan verzögern
    -Bauern klagen über Preissprung bei Diesel und Dünger
    -Verband: Fertigbau kommt schneller aus der Baukrise
    -VW-Werk Zwickau: Beschäftigte kämpfen für ihre Zukunft°

    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 3,10 auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +5,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 112,45 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +653,69 %/+1.105,91 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die überraschende Einigung zwischen Novo Nordisk und Hims & Hers und die erwarteten positiven Kursauswirkungen (Erwartung von 40–50 USD bzw. Hoffnung auf 50 USD), Nachbörs- und Hims-Rallye, Prognosen zu Verschreibungen/umsatz für Wegovy (inkl. Tabletten), Analystenwarnungen zu 2026-Risiken, sowie Bewertungsthesen (KGV ~10, Dividendenrendite ~4,9%) und langfristiges Chance-Risiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    5 im Artikel enthaltene Werte
