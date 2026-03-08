Israel meldet Angriff auf Irans Zentrale für Raketenangriffe

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben das Hauptquartier der Luftwaffe der Revolutionsgarden in der iranischen Hauptstadt Teheran zerstört. Von dort aus seien die iranischen Angriffe mit Raketen und Drohnen auf Israel und andere Länder der Region organisiert und gesteuert worden, sagte Armeesprecher Effie Defrin bei einer Online-Pressekonferenz. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen und iranische Stellen äußerten sich nicht.

Seit dem Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar hat der Iran nach eigenen Angaben mindestens 500 ballistische Raketen, Marschflugkörper sowie mehr als 2.000 Kampfdrohnen vor allem auf Israel abgeschossen. Aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Saudi-Arabien, Bahrain, Katar und die Türkei meldeten zahlreiche Angriffe des Irans./ro/DP/zb



