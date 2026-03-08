    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

    • Jefferies stuft Hensoldt von Hold auf Buy hoch
    • Kursziel weiter bei 90 Euro Status unverändert
    • Aufträge aus Deutschland bis 2026 stützen FCF.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 90 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 90 Euro belassen. Die auch 2026 weiter hereinkommenden Aufträge aus Deutschland ließen die Jahresprognose für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Rüstungselektronikunternehmens konservativ erscheinen, schrieb Analyst Ben Brown in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Daher und wegen der gesunkenen Aktienbewertung habe er die Papiere hochgestuft./rob/mis/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 74,10 auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -4,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,56 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +14,71 %/+36,30 % bedeutet.


