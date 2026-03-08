Jefferies hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 74,10 auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -4,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,88 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,56 Mrd..

HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +14,71 %/+36,30 % bedeutet.