Chameneis Sohn Modschtaba neuer oberster Führer im Iran
Für Sie zusammengefasst
- Modschtaba Chamenei ist neuer oberster Führer.
- Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei nun.
- Irna meldet Wahlgremium als zuständige Quelle.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TEHERAN (dpa-AFX) - Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei, ist zum neuen obersten Führer im Iran gewählt worden. Das berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf das zuständige Wahlgremium./da/DP/zb
