    SPD will mehr Schutz für heimische Unternehmen

    • Europa wirtschaftlich stärken nicht erpressbar.
    • China&USA: Subventionen, Zölle, Abhängigkeiten.
    • Gegen Dumping mehr Produktion und Wertschöpfung
    BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des internationalen Wettbewerbs will die SPD europäische Firmen stärker in Schutz nehmen. "Europa darf nicht vom Spielfeldrand aus zuschauen, wenn andere große Wirtschaftsräume ihre Industrien schützen und wirtschaftliche Abhängigkeiten ausnutzen", sagte Parteichef und Finanzminister Lars Klingbeil der "Rheinischen Post". "Wir wollen Europa wirtschaftlich so stark machen, dass wir nicht erpressbar sind."

    China und die USA im Fokus

    Einen aktuellen Vorschlag der EU-Kommission für mehr wirtschaftliche Souveränität halte er für nicht ambitioniert genug. Nach dem Bericht der Zeitung will das SPD-Präsidium am Montag einen Beschluss fassen, der unter anderem vorsieht, bei öffentlichen Aufträgen gezielt Produkte und Dienstleistungen aus Europa zu bevorzugen. Abhängigkeiten zum Beispiel beim Thema Energie sollten verringert werden. Als Wettbewerber nennt das Papier demnach China und die USA. Bei China kritisiere die SPD die massiven staatlichen Subventionen, im Falle der USA die hohen Zölle.

    Arbeitsministerin Bärbel Bas, ebenfalls SPD-Chefin, sagte der Zeitung, eine starke europäische Industriepolitik bedeutete mehr Produktion und Wertschöpfung in Europa und "klare Regeln gegen Dumping", mit dem Preise und Standards unterlaufen würden./mi/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
