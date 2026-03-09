SPD will mehr Schutz für heimische Unternehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des internationalen Wettbewerbs will die SPD europäische Firmen stärker in Schutz nehmen. "Europa darf nicht vom Spielfeldrand aus zuschauen, wenn andere große Wirtschaftsräume ihre Industrien schützen und wirtschaftliche Abhängigkeiten ausnutzen", sagte Parteichef und Finanzminister Lars Klingbeil der "Rheinischen Post". "Wir wollen Europa wirtschaftlich so stark machen, dass wir nicht erpressbar sind."

China und die USA im Fokus

