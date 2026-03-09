Katars Premier ruft Iran zu Deeskalation auf

DOHA/TEHERAN (dpa-AFX) - Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hat zur Deeskalation im Iran-Krieg aufgerufen. "Wir werden weiterhin mit den Iranern sprechen und uns um eine Deeskalation bemühen", sagte Al Thani in einem Interview mit dem Sender Sky News. Was geschehen sei, habe das Vertrauen in die Beziehungen zum Iran erheblich erschüttert. "Die Fehleinschätzung der Iraner, die Golfstaaten anzugreifen, hat alles zerstört", sagte der Ministerpräsident. Er rief auch die USA auf, zu deeskalieren. Diplomatie sei nach wie vor der einzige gangbare Weg aus der Krise, sagte er./ln/DP/zb



