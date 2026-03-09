Israels Armee meldet weitere Raketenangriffe des Irans
Für Sie zusammengefasst
- Iran feuert weiter auf Israel nach US-Angriff.
- Israel meldet nachts Raketenangriffe aus Iran.
- Sirenen in Tel Aviv, Luftabwehr im Einsatz IDF
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Auch mehr als eine Woche nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran schießt die Islamische Republik weiter auf Israel. In der Nacht meldete die israelische Armee wiederholt Raketenangriffe aus dem Iran. In der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten in der Nacht wieder die Sirenen. Die Luftabwehr war erneut im Einsatz, wie die das Militär auf Telegram mitteilte./ln/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen