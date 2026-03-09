    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    Sechs Tote bei Angriff auf angebliches Drogenboot

    Für Sie zusammengefasst
    • Sechs Tote nach Angriff auf Boot im Pazifik!!!
    • Southcom: Boot von als Terrorgruppe eingestuft
    • US-Angriffe seit Herbst: über 100 Tote, Kritik
    USA - Sechs Tote bei Angriff auf angebliches Drogenboot
    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei einem Angriff auf ein Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler im östlichen Pazifik sind nach Angaben des US-Militärs sechs Männer getötet worden. Das Boot sei von als terroristisch eingestuften Organisationen betrieben worden, teilte die für die Region zuständige Kommandozentrale des Militärs (Southcom) auf X mit - ohne dabei konkreter zu werden. Geheimdienstinformationen zufolge sei es auf einer bekannten Drogenschmuggler-Route unterwegs gewesen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

    Die Regierung von US-Präsident Donald Trump lässt seit Herbst vergangenen Jahres immer wieder Boote in der Karibik und im Pazifik angreifen. Dabei wurden bereits weit mehr als 100 Menschen getötet.

    Sprachlich versucht die Regierung das zu rechtfertigen, indem sie die Getöteten als "Drogenterroristen" bezeichnet. Kritiker meinen jedoch, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich nicht zulässig sind./fsp/DP/zb





    dpa-AFX
