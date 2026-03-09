Israel greift erneut im Iran und im Libanon an
Für Sie zusammengefasst
- Israel setzt Angriffe im Iran und Libanon fort
- Luftwaffe startet neue Welle gegen Iran-Mitte.
- Armee gibt Entwarnung nach iranischen Raketen.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TEL AVIV/TEHERAN/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon fort. Die Luftwaffe habe eine neue Welle an Attacken gegen Infrastruktur der iranischen Führung im Zentrum des Landes begonnen, teilte die Armee in der Nacht mit. Zudem sei erneut Infrastruktur der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen worden. Derweil gab die Armee Entwarnung für die eigene Bevölkerung, nachdem der Iran zuvor erneut Raketen auf Israel gefeuert hatte./ln/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen