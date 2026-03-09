    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Palmer

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Kann mich in Seele der CDU gut reinversetzen'

    Für Sie zusammengefasst
    • CDU empört: Grüne werfen Schmutzkampagne vor!!
    • Palmer: kein Coup; Wunden heilen, Vertrauen...
    • Grüne und CDU sollen stabile Regierung bilden.
    Palmer - 'Kann mich in Seele der CDU gut reinversetzen'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    STUTTGART (dpa-AFX) - Nach der Landtagswahl ist die Wut in der Südwest-CDU immer noch groß - die Christdemokraten werfen den Grünen nach der Veröffentlichung eines Videos über Spitzenkandidat Manuel Hagel eine "Schmutzkampagne" vor. Tübingens streitbarer Oberbürgermeister Boris Palmer kann das nachvollziehen. "Ich kann mich in die Seele der CDU da gut reinversetzen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

    Eine Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Karlsruhe hatte vor knapp zwei Wochen ein altes Video aus dem Jahr 2018 gepostet, in dem der damals 29-jährige Hagel von einer Schülerin schwärmt - und von ihren "rehbraunen Augen". Das Video ging viral, verbunden mit Sexismusvorwürfen. Bei der Landtagswahl liefern sich Grüne und CDU ein knappes Rennen um Platz eins - am Ende mit einem hauchdünnen Vorsprung für die Grünen. Spitzenkandidat Cem Özdemir könnte in die Fußstapfen von Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) treten - dann wird er vermutlich eine Regierung mit der CDU bilden.

    Palmer: Bei der CDU gibt es solche Abgeordnete nicht

    Es sei schon schmerzhaft, einen so sicher geglaubten Sieg auf den letzten Metern zu verlieren, sagte Palmer zum Abschneiden der CDU am Abend. Und wenn man dann noch den Eindruck habe, dass es unfair gewesen sei, könne er verstehen, wenn man auch harte Worte benutze. CDU-Generalsekretär Tobias Vogt hatte etwa kurz vor der Wahl von einer Schmutzkampagne der Grünen gesprochen, die "Menschen vernichte".

    Palmer glaubt aber nicht an eine orchestrierte Kampagne bei den Grünen. Für die Union klinge unglaubwürdig, wenn eine Bundestagsabgeordnete sage, sie habe etwas gepostet und mit niemandem gesprochen. "Das können die sich nicht vorstellen, weil es bei denen solche Abgeordnete nicht gibt", sagte Palmer. "Bei den Grünen gibt es Abgeordnete, die das tatsächlich auf eigene Rechnung machen, auch wenn man es nicht glauben kann, und es natürlich vollkommen absurd ist." Palmer war selbst lange Mitglied der grünen Partei.

    Grüne müssten Vertrauen bilden

    Nun komme es für die Grünen darauf an, der CDU zu vermitteln, dass das keine "ausbaldowerte Intrige" gewesen sei, hinter der der grüne Spitzenkandidat Cem Özdemir stecke, sagte Palmer. "Ich hoffe jetzt nur, dass diese Wunden nicht zu tief sind. Dass die Union in den nächsten Tagen zurückfindet", sagte Palmer. Baden-Württemberg brauche eine stabile Regierung - das könnten nur die beiden Parteien machen. "Es ist Vertrauensbildung angesagt - das kann natürlich nur vom Wahlsieger kommen."/poi/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Palmer 'Kann mich in Seele der CDU gut reinversetzen' Nach der Landtagswahl ist die Wut in der Südwest-CDU immer noch groß - die Christdemokraten werfen den Grünen nach der Veröffentlichung eines Videos über Spitzenkandidat Manuel Hagel eine "Schmutzkampagne" vor. Tübingens streitbarer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     