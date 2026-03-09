Neue DSDS-Staffel startet am Karsamstag

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group
    KÖLN (dpa-AFX) - "Deutschland sucht den Superstar" kehrt am Oster-Wochenende mit der 22. Staffel auf die Bildschirme zurück. Am Karsamstag (4. April) wird die erste von zehn neuen Folgen zu sehen sein, kündigten der Instagram-Account der Produktion und der Sender RTL auf seiner Homepage an.

    Die neuen Folgen werden dann immer samstags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+ zu sehen sein. Zusätzlich und neu: "Die DSDS Reality" ab dem 21. April, in der in zehn Folgen auf RTL+ zu sehen sei, wie Superstars gemacht werden.

    Bereits im vergangenen Juli hatte RTL seine neue Casting-Jury für "Deutschland sucht den Superstar" bekanntgegeben, in der Rapper Bushido einen Platz neben Dieter Bohlen bekommt. Ebenfalls Teil des neuen Teams ist Ballermann-Star Isi Glück ("Mallekind").

    "Wir werden Euch total überraschen", kündigte Dieter Bohlen an. "Das ganze Konzept ist wirklich neu", sagte der Pop-Titan. "Ich freue mich auf die neue Jury." In der zurückliegenden Staffel hatten neben Bohlen noch Rapperin Loredana, Schlagersängerin Beatrice Egli und Popsänger Pietro Lombardi in der Jury gesessen./fc/DP/zb

    RTL Group

    -0,35 %
    -3,60 %
    -3,86 %
    +6,12 %
    +4,33 %
    -24,38 %
    -26,11 %
    -53,41 %
    -3,84 %
    ISIN:LU0061462528WKN:861149

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 35,40 auf Lang & Schwarz (08. März 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,48 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -18,08 %/-3,95 % bedeutet.




