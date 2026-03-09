Insiderkauf! Positiver Ausblick! Renk, Adidas, Silver North Resources Aktie.

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    Ist die Adidas-Aktie jetzt ein Kauf? Der CEO hat den Kursverfall jedenfalls genutzt. Zuvor wurde sein Vertrag vorzeitig verlängert. Beim Ausblick auf 2026 ist das Unternehmen spürbar zurückhaltend, trotz Fußballweltmeisterschaft. Daher reduzieren …

    Ist die Adidas-Aktie jetzt ein Kauf? Der CEO hat den Kursverfall jedenfalls genutzt. Zuvor wurde sein Vertrag vorzeitig verlängert. Beim Ausblick auf 2026 ist das Unternehmen spürbar zurückhaltend, trotz Fußballweltmeisterschaft. Daher reduzieren Analysten ihre Schätzungen und Kursziele. Eine interessante Kaufgelegenheit scheint sich derzeit bei Silver North Resources zu bieten. Der Preis für Silber hat sich bei 80 USD bis 90 USD je Unze eingependelt. Damit steht er mehr als 100 % höher als vor einem Jahr und bietet den Silber-Produzenten und -Explorern eine hervorragende Basis. Nach den starken Bohrergebnissen im Vorjahr hat das Unternehmen ambitionierte Ziele für 2026. Auch Renk will im laufenden Jahr weiter wachsen. Die Aktie reagierte auf die Zahlen für 2025 und den Ausblick mit einem Kurssprung. Damit konnte allerdings bisher nur der Wochenverlust ausgeglichen werden.

    Verfasst von ESG Aktien
