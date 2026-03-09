    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Parteigremien in Berlin beraten über Wahlausgang im Südwesten

    Für Sie zusammengefasst
    • Grünen-Wahlsieg: Cem Özdemir gewinnt deutlich!!
    • CDU verliert knapp trotz monatelanger Führung!!
    • AfD verdoppelt; Stoch und Rülke treten zurück..
    Parteigremien in Berlin beraten über Wahlausgang im Südwesten
    Foto: Siarhei - 356130783

    STUTTGART/BERLIN (dpa-AFX) - Die Ergebnisse der Landtagswahl in Baden-Württemberg mit dem Grünen-Wahlsieger Cem Özdemir werden heute auch die politischen Spitzen in Berlin weiter beschäftigen. Die CDU hatte über Monate in Umfragen deutlich geführt und verlor am Ende ganz knapp. Während die AfD ihr Ergebnis verdoppelte, blicken SPD und FDP auf einen extrem bitteren Wahltag zurück.

    Bei den Regierungspartnern von CDU und SPD im Bund nehmen die Spitzenkandidaten am Montag an den Gremiensitzungen teil. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel soll mit dem CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Friedrich Merz, vor die Presse treten. Merz hatte sich am Abend noch nicht zum Wahlausgang geäußert. Am heutigen Abend treffen sich in Stuttgart dann auch die Spitzengremien der Landes-CDU.

    Nach Rücktritts-Ankündigungen: Auch Stoch und Rülke in Berlin

    Bei der SPD in Baden-Württemberg zog Spitzenkandidat Andreas Stoch bereits Konsequenzen und kündigte seinen Rückzug als Landes- und Fraktionschef an. Er will heute mit SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf vor die Presse treten. Im Zentrum dürften auch mögliche Folgen des Abschneidens der beiden Parteien im Südwesten für den Bund stehen. In Stuttgart berät der baden-württembergische SPD-Vorstand am Abend die Lage nach dem Wahldebakel.

    Auch FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke will sein Amt niederlegen, seine Partei schaffte die Fünf-Prozent-Hürde nicht und fliegt aus dem Landtag. Gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden Christian Dürr gibt auch Rülke heute eine Pressekonferenz in Berlin./DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Parteigremien in Berlin beraten über Wahlausgang im Südwesten Die Ergebnisse der Landtagswahl in Baden-Württemberg mit dem Grünen-Wahlsieger Cem Özdemir werden heute auch die politischen Spitzen in Berlin weiter beschäftigen. Die CDU hatte über Monate in Umfragen deutlich geführt und verlor am Ende ganz knapp. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     