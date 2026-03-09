Bundesgerichtshof entscheidet zu Impfschaden-Klage

Am BGH könnte es besser für die Klägerin ausgehen. In der Verhandlung im Dezember hatte der Senat Bedenken an dem Koblenzer Urteil geäußert. So könnte das OLG womöglich zu Unrecht davon ausgegangen sein, dass der Klägerin kein Anspruch auf Auskunft zustehe. Wenn dieser fälschlicherweise verneint wurde, könnte wohl auch die Begründung, mit der ein Anspruch auf Schadenersatz abgelehnt wurde, der Prüfung des BGH nicht standhalten./jml/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 165,9 auf Lang & Schwarz (08. März 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -7,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,31 %.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 253,05 Mrd..

AstraZeneca zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2768. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,89GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 205,00GBP was eine Bandbreite von -99,39 %/+25,71 % bedeutet.