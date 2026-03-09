    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    Bundesgerichtshof entscheidet zu Impfschaden-Klage

    Für Sie zusammengefasst
    • BGH verhandelt Astrazeneca-Klage um Auskunft..
    • Pia Aksoy: Vaxzevria-Impf. 03/2021 Hörverlust.
    • OLG Koblenz wies Klage ab; BGH zeigte Zweifel.
    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Montag (11 Uhr) über eine Klage gegen den Impfstoffhersteller Astrazeneca . Dabei geht es um die Frage, ob eine Frau aus Mainz wegen möglicher Impfschäden nach einer Corona-Schutzimpfung einen Anspruch auf Auskunft - etwa zu Wirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs und bekannten Verdachtsfällen - sowie Schadenersatz hat. (Az. VI ZR 335/24)

    Die Klägerin, Pia Aksoy, wurde im März 2021 mit dem Astrazeneca-Impfstoff Vaxzevria gegen das Corona-Virus geimpft. Kurz darauf wurden bei ihr verschiedene Gesundheitsschäden festgestellt. Unter anderem kann sie auf einem Ohr nicht mehr hören. Ihre Klage auf Auskunft und Schadenersatz von Astrazeneca hatte zuletzt beim Oberlandesgericht Koblenz aber keinen Erfolg.

    Am BGH könnte es besser für die Klägerin ausgehen. In der Verhandlung im Dezember hatte der Senat Bedenken an dem Koblenzer Urteil geäußert. So könnte das OLG womöglich zu Unrecht davon ausgegangen sein, dass der Klägerin kein Anspruch auf Auskunft zustehe. Wenn dieser fälschlicherweise verneint wurde, könnte wohl auch die Begründung, mit der ein Anspruch auf Schadenersatz abgelehnt wurde, der Prüfung des BGH nicht standhalten./jml/DP/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 165,9 auf Lang & Schwarz (08. März 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -7,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 253,05 Mrd..

    AstraZeneca zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2768. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,89GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 205,00GBP was eine Bandbreite von -99,39 %/+25,71 % bedeutet.




