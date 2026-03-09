INDEX-MONITOR
Schaeffler für Deutsche Wohnen im MDax - Einhell nun im SDax
- Schaeffler ab Montag neu im MDax, gültig ab Mo
- Deutsche Wohnen verlässt MDax Streubesitz <10%
- Einhell ersetzt im SDax; Fonds müssen umgewgt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Schaeffler ist von diesem Montag an Mitglied im MDax . Grund ist, dass der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen den Index der mittelgroßen Unternehmen verlassen musste. Sein Anteil an frei handelbaren Aktien ist unter den für einen Verbleib erforderlichen Mindeststreubesitz von 10 Prozent gefallen.
Den durch Schaefflers MDax-Aufstieg frei gewordenen Platz im SDax der Nebenwerte nehmen die Vorzugsaktien des Werkzeugherstellers Einhell ein. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 168,2 auf Lang & Schwarz (05. August 2024, 21:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -26,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,23 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +32,23 %/+5,79 % bedeutet.