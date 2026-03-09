Schaeffler für Deutsche Wohnen im MDax - Einhell nun im SDax

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 168,2 auf Lang & Schwarz (05. August 2024, 21:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -26,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,23 Mrd..

Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +32,23 %/+5,79 % bedeutet.