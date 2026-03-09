    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    VW-Betriebsratswahl beginnt - IG Metall will Spitze halten

    Für Sie zusammengefasst
    • Betriebsratswahlen beginnen in Wolfsburg heute
    • IG Metall (Cavallo) verteidigt Führung bei VW.
    • Rund 60.000 in Wolfsburg, 6 Listen, 67 Sitze!!
    Foto: Ole Spata - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen beginnen heute die regulären Betriebsratswahlen in Wolfsburg und an weiteren Standorten. Die IG Metall mit Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo an der Spitze will ihre Führungsrolle verteidigen. Bei der letzten Wahl 2022 holte die IG-Metall-Liste in Wolfsburg 85,5 Prozent der Stimmen.

    In Wolfsburg treten diesmal sechs Listen und ein Einzelbewerber für die 67 Sitze im Betriebsrat an. Zur Wahl aufgerufen sind mehr als 60.000 Menschen, die am größten VW -Standort arbeiten - fast die Hälfte der 130.000 VW-Beschäftigten in Deutschland. Bis Freitag können sie ihre Stimme abgeben. Erst danach wird ausgezählt.

    Auch an den meisten anderen VW-Standorten in Deutschland sind die Beschäftigten diese Woche zur Stimmabgabe aufgerufen. Chemnitz und Hannover wählten bereits vergangene Woche./fjo/DP/zb

    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 90,20 auf Lang & Schwarz (08. März 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -11,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,21 Mrd..

