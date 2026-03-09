VW-Betriebsratswahl beginnt - IG Metall will Spitze halten

Auch an den meisten anderen VW-Standorten in Deutschland sind die Beschäftigten diese Woche zur Stimmabgabe aufgerufen. Chemnitz und Hannover wählten bereits vergangene Woche./fjo/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 90,20 auf Lang & Schwarz (08. März 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -11,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,21 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +7,82 %/+58,89 % bedeutet.