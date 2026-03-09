VW-Betriebsratswahl beginnt - IG Metall will Spitze halten
- Betriebsratswahlen beginnen in Wolfsburg heute
- IG Metall (Cavallo) verteidigt Führung bei VW.
- Rund 60.000 in Wolfsburg, 6 Listen, 67 Sitze!!
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen beginnen heute die regulären Betriebsratswahlen in Wolfsburg und an weiteren Standorten. Die IG Metall mit Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo an der Spitze will ihre Führungsrolle verteidigen. Bei der letzten Wahl 2022 holte die IG-Metall-Liste in Wolfsburg 85,5 Prozent der Stimmen.
In Wolfsburg treten diesmal sechs Listen und ein Einzelbewerber für die 67 Sitze im Betriebsrat an. Zur Wahl aufgerufen sind mehr als 60.000 Menschen, die am größten VW -Standort arbeiten - fast die Hälfte der 130.000 VW-Beschäftigten in Deutschland. Bis Freitag können sie ihre Stimme abgeben. Erst danach wird ausgezählt.
Auch an den meisten anderen VW-Standorten in Deutschland sind die Beschäftigten diese Woche zur Stimmabgabe aufgerufen. Chemnitz und Hannover wählten bereits vergangene Woche./fjo/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 90,20 auf Lang & Schwarz (08. März 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -11,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,21 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +7,82 %/+58,89 % bedeutet.
Die von mir gelesenen Pressemeldungen zu den Abschreibungen bei Stellantis berichteten von einem Strategiewechsel, der auf eine zumindest teilweise Rückkehr zum Verbrenner beruht. Hier ist wohl ursächlich die völlig rückwärtsgewandte Politik der US-Regierung zu nennen. In den USA leugnet man ja jetzt offiziell den Klimawandel und hält das Verbrennen fossiler Rohstoffe für unproblematisch. Daher werden jetzt Investitionen in die E-Mobilität in den USA wertlos und lösen Abschreibungen aus. Wenn Du was anderes meintest, dann kannst Du mich gerne korrigieren...