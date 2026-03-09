Börsen in Ostasien brechen nach Ölpreisanstieg ein - Nikkei verliert 7 Prozent

TOKIO/SEOUL (dpa-AFX) - Die Börsen in Ostasien haben mit heftigen Verlusten auf den rasanten Anstieg der Ölpreise reagiert. In Tokio stürzte der Nikkei-Index für 225 führende Werte im frühen Handel um bis zu knapp acht Prozent ab. Zuletzt lag das Minus bei rund sieben Prozent auf 51.845 Punkte.

Hohe Verluste verzeichnete auch die Börse in Südkorea. In Seoul rutschte der Kospi mehr als acht Prozent auf 5.120 Punkte ab.