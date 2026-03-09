Ölpreisschock über das Wochenende: Warum steigende Energiepreise neue Chancen für dynaCERT schaffen Der Rohstoffmarkt wurde am Wochenende von einer überraschenden Entwicklung erschüttert: Der Ölpreis ist sprunghaft angestiegen. Der Preis für die US-Referenzsorte WTI (West Texas Intermediate) kletterte um mehr als 25 % auf über 114 USD pro Barrel. …



