    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    VAA - Führungskräfte Chemie / Roland Fornika zum Präsidenten der FECCIA ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Dr. Roland Fornika zum FECCIA-Präsident, 58 J.
    • Vertreter von 100k+ Fach- und Führungskräften.
    • Ziel: Kreislaufwandel & stärkere Mitbestimmung.
    OTS - VAA - Führungskräfte Chemie / Roland Fornika zum Präsidenten der FECCIA ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Roland Fornika zum Präsidenten der FECCIA gewählt (FOTO) Malaga/Köln (ots) - VAA-Vorstandsmitglied Dr. Roland Fornika ist zum Präsidenten der FECCIA gewählt worden. Bei der FECCIA-Präsidiumstagung im Rahmen der JusTransLEAD-Konferenz in Malaga sprach sich das Gremium für den 58-jährigen Mitarbeiter der Röhm GmbH aus.

    Zukünftig gibt VAA-Vorstandsmitglied Roland Fornika (58) die Richtung der FECCIA (https://feccia.eu/) (Fédération Européenne des Cadres de la Chimie et des Industries Annexes) vor. Als Präsident des europäischen Dachverbands vertritt Fornika die Interessen von über 100.000 Fach- und Führungskräften in der Chemie- und Pharmaindustrie.

    Fornika, der bei der Röhm GmbH als Leiter Operational Efficiency tätig ist und dort dem Aufsichtsrat angehört, ist seit 2021 im VAA-Vorstand aktiv und war bislang Vizepräsident der FECCIA. Mit seiner Wahl zum Präsidenten übernimmt er die Führung der wichtigsten europäischen Interessenvertretung für Fach- und Führungskräfte in der Chemiebranche - und stärkt damit gleichzeitig die europäische Stimme des VAA.

    "Europäische Fach- und Führungskräfte stehen vor gemeinsamen Herausforderungen, die wir bei der FECCIA mit einer europäischen Idee im Hinterkopf angehen wollen", sagt Roland Fornika. "Allen voran die nachhaltig-zirkuläre Transformation der chemischen Industrie ist eine Herkulesaufgabe, von der Arbeitsplätze in der gesamten EU abhängen. Darüber hinaus müssen wir uns im Schulterschluss mit europäischen Arbeitnehmervertretern um die Stärkung der Mitbestimmungsrechte auf EU-Ebene kümmern." Bisher bestehe ein starkes Interessengefälle zwischen Arbeitgebervertretern auf der einen und Arbeitnehmern auf der anderen Seite. "Ich freue mich, diese Themen als FECCIA-Präsident aktiv voranzutreiben."

    VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow ergänzt: "Mit Roland Fornika an der Spitze ist der VAA auf europäischer Ebene jetzt in einer zentralen Führungsposition. Wir sind uns der besonderen Verantwortung in dieser schwierigen Phase der chemisch-pharmazeutischen Industrie bewusst. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen werden wir in Brüssel aktiv und zukunftsorientiert Arbeits- und Standortspolitik mitgestalten - als klare Stimme für die Interessen von Fach- und Führungskräften in der Chemie."

    Der Rahmen für dieses Engagement ist gut etabliert: Die FECCIA koordiniert die Zusammenarbeit mit dem europäischen Arbeitgeberverband ECEG und der Industriegewerkschaft IndustriALL auf EU-Ebene. Als anerkannter Sozialpartner gestaltet sie den europäischen Sozialdialog in der Chemieindustrie entscheidend mit.

    Pressekontakt:

    Ansprechpartner für Rückfragen: Patrick Herrmann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter der Geschäftsführung, Telefon: +49 221 160010, E-Mail: patrick.herrmann@vaa.de, www.vaa.de.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/6231235 OTS: VAA - Führungskräfte Chemie






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS VAA - Führungskräfte Chemie / Roland Fornika zum Präsidenten der FECCIA ... VAA-Vorstandsmitglied Dr. Roland Fornika ist zum Präsidenten der FECCIA gewählt worden. Bei der FECCIA-Präsidiumstagung im Rahmen der JusTransLEAD-Konferenz in Malaga sprach sich das Gremium für den 58-jährigen Mitarbeiter der Röhm GmbH aus. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     