    Dividenden Termine (ex-dates) KW 11 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 11 / 2026
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 11 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im März 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 11 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Alphabet
    - 09.03.
    Unitedhealth Group
    +1,54 % 09.03.
    Alphabet Registered (C)
    - 09.03.
    GE Aerospace
    +0,66 % 09.03.
    Constellation Energy
    +0,70 % 09.03.
    The Mosaic
    +3,19 % 09.03.
    Viatris
    +4,01 % 09.03.
    Fedex
    +1,46 % 09.03.
    SM Energy
    +1,71 % 09.03.
    Brown-Forman Registered (B)
    +1,40 % 09.03.
    Global Payments
    +0,91 % 09.03.
    Old Republic International
    +8,74 % 09.03.
    Star Bulk Carriers
    +11,41 % 09.03.
    Paycom Software
    +0,82 % 09.03.
    Ralliant Corporation
    - 09.03.
    Owens Corning
    +1,46 % 09.03.
    First American Financial
    +3,49 % 09.03.
    Capital City Bank Group
    +2,79 % 09.03.
    RingCentral Registered (A)
    - 09.03.
    Equifax
    +0,59 % 09.03.
    Vulcan Materials (Holding Co)
    +0,71 % 09.03.
    Betterware de Mexico SAPI de CV
    +9,18 % 09.03.
    John Bean Technologies
    +0,40 % 09.03.
    Strategic Education
    +2,33 % 09.03.
    Columbia Sportswear
    +1,47 % 09.03.
    Astec Industries
    +1,43 % 09.03.
    Global Industrial Company
    +2,89 % 09.03.
    Triton International 5.75 % Cum Conv Red Perp Pfd (E)
    +6,64 % 09.03.
    GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts (A)
    - 09.03.
    Triton International 8.5% Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 09.03.
    GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Units (B)
    - 09.03.
    Triton International 8 % Conv Cum Red Perp Pfd (B)
    - 09.03.
    Occidental Petroleum
    +1,60 % 10.03.
    Novartis
    +3,62 % 10.03.
    Nordic American Tankers
    +10,74 % 10.03.
    Wallenius Wilhelmsen
    +14,43 % 10.03.
    CME Group Registered (A)
    +4,51 % 10.03.
    Weyerhaeuser
    +2,95 % 10.03.
    Becton Dickinson
    +1,61 % 10.03.
    Eaton
    +1,23 % 10.03.
    Elevance Health
    +1,33 % 10.03.
    Leonardo DRS
    - 10.03.
    Travelers Companies
    +1,80 % 10.03.
    VF
    +4,14 % 10.03.
    Ormat Technologies
    +0,66 % 10.03.
    Simon Property Group
    +4,97 % 10.03.
    Fidelity National Information Services
    +1,84 % 10.03.
    Public Service Enterprise Group
    +3,16 % 10.03.
    LPL Financial Holdings
    +0,47 % 10.03.
    Clear Secure Registered (A)
    +3,35 % 10.03.
    Qantas Airways
    - 10.03.
    Gecina
    +5,94 % 10.03.
    Kontoor Brands
    +2,77 % 10.03.
    International Game Technology
    +3,96 % 10.03.
    Bentley Systems Registered (B)
    +0,48 % 10.03.
    TEGNA
    +3,27 % 10.03.
    Ameren
    +3,37 % 10.03.
    Victory Capital Holdings Registered (A)
    +3,03 % 10.03.
    Odfjell Technology
    +104,14 % 10.03.
    TXO Energy Partners L.P.
    +11,87 % 10.03.
    UMB Financial
    +1,65 % 10.03.
    NL Industries
    +10,97 % 10.03.
    Auburn National Bancorp
    +5,20 % 10.03.
    Solstad Offshore
    +1,58 % 10.03.
    United Bancorp Ohio
    +6,75 % 10.03.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (C)
    - 10.03.
    CNO Financial Group
    +2,05 % 10.03.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (B)
    - 10.03.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (D)
    - 10.03.
    Dusk Group
    +6,97 % 10.03.
    Haverty Furniture Companies (A)
    - 10.03.
    NVIDIA
    +0,05 % 11.03.
    Linde
    +1,20 % 11.03.
    TORM Registered (A)
    +12,38 % 11.03.
    HP
    +3,38 % 11.03.
    Aura Minerals
    +5,90 % 11.03.
    Coterra Energy
    +3,24 % 11.03.
    BWX Technologies
    +0,93 % 11.03.
    Omnicom Group
    +2,99 % 11.03.
    Eagle Point Credit Company Inc
    +19,07 % 11.03.
    New Jersey Resources
    +3,83 % 11.03.
    Regency Centers
    +4,03 % 11.03.
    Eagle Point Income Company
    +14,85 % 11.03.
    Principal Financial Group
    +3,46 % 11.03.
    Excelerate Energy Registered (A)
    +0,63 % 11.03.
    Genco Shipping & Trading
    +8,03 % 11.03.
    Rand Capital
    +23,62 % 11.03.
    Steven Madden
    +1,93 % 11.03.
    OneSpaWorld Holdings
    +0,47 % 11.03.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    +5,26 % 11.03.
    Imdex
    +2,07 % 11.03.
    Eagle Point Credit Company Conv Pfd
    +8,65 % 11.03.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    - 11.03.
    Endeavour Mining
    +4,22 % 12.03.
    The Home Depot
    +2,73 % 12.03.
    Alpine Income Property Trust
    +6,61 % 12.03.
    Pandora
    +1,53 % 12.03.
    Anglo American
    - 12.03.
    Medical Properties Trust
    +9,37 % 12.03.
    SFL
    +8,93 % 12.03.
    Regis Resources
    - 12.03.
    Schroders
    +5,83 % 12.03.
    NCC Group
    +4,42 % 12.03.
    Southwest Airlines
    +2,29 % 12.03.
    Amkor Technology
    +2,52 % 12.03.
    BW LPG
    +20,34 % 12.03.
    LondonMetric Property
    +5,36 % 12.03.
    Entain
    +2,68 % 12.03.
    LKQ
    +2,79 % 12.03.
    Vishay Intertechnology
    +1,94 % 12.03.
    Belden
    +0,20 % 12.03.
    Gerdau
    +3,91 % 12.03.
    NAPCO Security Technologies
    +1,01 % 12.03.
    Hays
    +5,06 % 12.03.
    Chord Energy Corporation
    +6,40 % 12.03.
    Dampskibsselskabet Norden
    +5,69 % 12.03.
    Galliford Try Holdings
    +4,69 % 12.03.
    CTO Realty Growth
    +8,24 % 12.03.
    Tritax Big Box REIT
    +4,87 % 12.03.
    Clipper Realty
    +8,21 % 12.03.
    PROG Holdings
    +1,23 % 12.03.
    Safestore Holdings
    +3,85 % 12.03.
    Dunelm Group
    +7,15 % 12.03.
    Fiskars Abp
    +5,05 % 12.03.
    Mercury General
    +2,27 % 12.03.
    AUB Group
    +2,16 % 12.03.
    CLP Holdings
    +4,72 % 12.03.
    MDU Resources Group
    +2,25 % 12.03.
    Brookfield Real Assets Income Fund Inc SBI
    +10,73 % 12.03.
    Brooks Macdonald Group
    +4,17 % 12.03.
    Real Estate Credit Investments Limited GBP
    +11,91 % 12.03.
    Hansard Global
    +7,12 % 12.03.
    CT Global Managed Portfolio Trust GBP
    +6,52 % 12.03.
    Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC ORD 25P
    +3,61 % 12.03.
    Schroder Real Estate Investment Trust
    +7,57 % 12.03.
    Thorpe (F.W.)
    +1,78 % 12.03.
    BlackRock Throgmorton Trust PLC 1 Dist
    +2,46 % 12.03.
    Colefax Group
    +0,74 % 12.03.
    Coca-Cola
    +2,99 % 13.03.
    Albemarle
    +1,54 % 13.03.
    Gilead Sciences
    +3,98 % 13.03.
    Ares Capital
    +9,06 % 13.03.
    Automatic Data Processing
    +2,24 % 13.03.
    Trinity Capital
    +13,99 % 13.03.
    Crown Castle
    +5,88 % 13.03.
    Williams Companies
    +4,36 % 13.03.
    Golub Capital BDC
    +11,70 % 13.03.
    Garmin
    +1,59 % 13.03.
    Domino's Pizza
    +1,31 % 13.03.
    CION Investment
    +12,84 % 13.03.
    First Horizon Corporation
    +3,74 % 13.03.
    NorthWestern
    +5,03 % 13.03.
    BlackRock Capital Allocation Term Trust (K)
    +16,27 % 13.03.
    Digital Realty Trust
    +3,07 % 13.03.
    Eastman Chemical
    +3,31 % 13.03.
    Verisk Analytics
    +0,60 % 13.03.
    KBR
    +0,98 % 13.03.
    Xcel Energy
    +3,75 % 13.03.
    Huntsman
    +4,46 % 13.03.
    Hub Group (A)
    - 13.03.
    Worthington Steel
    - 13.03.
    Waertsilae Oyi Abp
    +1,98 % 13.03.
    Empire State Realty Trust Registered (A)
    +1,36 % 13.03.
    Gray Television
    +6,66 % 13.03.
    Walker & Dunlop
    +2,57 % 13.03.
    Everest Re Group
    +2,00 % 13.03.
    Graphic Packaging Holding
    +1,39 % 13.03.
    Mativ Holdings
    +2,38 % 13.03.
    Sealed Air
    +2,24 % 13.03.
    Gaming and Leisure Properties
    +6,27 % 13.03.
    Service
    +1,54 % 13.03.
    Allegion
    +1,44 % 13.03.
    EnerSys
    +0,88 % 13.03.
    Worthington Industries
    +1,52 % 13.03.
    SBA Communications Registered (A)
    +1,83 % 13.03.
    NOV
    +1,65 % 13.03.
    LCI Industries
    +3,70 % 13.03.
    RenaissanceRe Holdings
    +0,64 % 13.03.
    Urban Edge Properties
    +3,51 % 13.03.
    National Storage Affiliates Trust Registered of Benef Interest
    +5,35 % 13.03.
    Crown Crafts
    +6,20 % 13.03.
    BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
    +16,42 % 13.03.
    Essent Group
    +1,92 % 13.03.
    Community Trust Bancorp
    +4,03 % 13.03.
    Silvercrest Asset Management Group Registered (A)
    +4,64 % 13.03.
    Schneider National Registered (B)
    +1,49 % 13.03.
    Hawthorn Bancshares
    +3,23 % 13.03.
    First Capital
    +2,73 % 13.03.
    Insteel Industries
    +0,37 % 13.03.
    Enterprise Financial Services
    +2,31 % 13.03.
    Barrett Business Services
    +0,91 % 13.03.
    Sonic Automotive (A)
    +2,17 % 13.03.
    Seacoast Banking of Florida
    +2,83 % 13.03.
    Banca Cantonale Grigione Partizipsch.
    +2,65 % 13.03.
    BrightSphere Investment Group
    +0,15 % 13.03.
    BlackRock Health Sciences Term Trust
    +10,80 % 13.03.
    C & F Financial
    +3,13 % 13.03.
    BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
    +6,50 % 13.03.
    BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
    +11,04 % 13.03.
    Commercial Bancgroup Registered
    - 13.03.
    BlackRock Science and Technology Term Trust
    +10,33 % 13.03.
    American Homes 4 Rent Registered (A)
    +2,76 % 13.03.
    BLACKROCK ENERG/COM
    +6,47 % 13.03.
    BlackRock Multi-Sector Income Trust
    +9,55 % 13.03.
    Merchants Bancorp (IN)
    +0,87 % 13.03.
    Digital Realty Trust 5.85 % Cum Conv Red Perp Pfd (K)
    - 13.03.
    Empire State Realty OP LP Operating
    +0,70 % 13.03.
    BLACKROCK VA MU/COM
    +4,01 % 13.03.
    BLACKROCK LTD D/COM SHS
    +9,39 % 13.03.
    Bristow Group
    - 13.03.
    Athene Holding Depository Shs (A)
    - 13.03.
    BLACKROCK CR AL/COM
    +9,29 % 13.03.
    National Storage Affiliates Trust 6 % Cum Conv Perp Red Pfd (A)
    - 13.03.
    BLACKROCK HEALT/COM
    +6,34 % 13.03.
    Northern Trust Depositary Shs (E)
    - 13.03.
    First Financial Bankshares
    +2,15 % 13.03.
    Arch Capital Group Depositary Shs (G)
    - 13.03.
    Prosperity Bancshares
    +3,36 % 13.03.
    Western Alliance Bancorp Depositary Shs (A)
    - 13.03.
    BLACKROCK MUN T/COM SHS BEN INT
    +2,78 % 13.03.
    Merchants Bancorp (IN) Depositary Shs (D)
    +7,96 % 13.03.
    Choiceone Financial Services
    +3,71 % 13.03.
    Merchants Bancorp (IN) Depositary Shs (C)
    - 13.03.
    American Homes 4 Rent 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered of Benef Int (H)
    - 13.03.

    Die Dividendenrenditen in der KW 11 / 2026 reichen von +0,05 % bei NVIDIA bis +104,14 % bei der Odfjell Technology Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 11 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 11 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im März 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im März, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



