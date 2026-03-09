Finanzierung für Mililk-Produktionsanlage in den USA erfolgreich abgeschlossen

Ludwigsfelde, den 9. März 2026 - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) gibt bekannt, dass seine in Gründung befindliche100%-ige Mililk-Tochtergesellschaft in den USA heute eine SAFE-Finanzierung (Simple Agreement for Future Equity - Vertrag über eine spätere Eigenkapitalbeteiligung) mit einem etablierten nordamerikanischen FoodTech-Investor abgeschlossen hat. Über die Einzelheiten des Vertrages wurde Stillschweigen vereinbart.

Ludwigsfelde (IRW-Press/09.03.2026) - Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Die Finanzmittel sind für den Aufbau einer Mililk-Produktionsstätte in Chicago (USA) mit einer geplanten Kapazität von 100 Mio. Litern pro Jahr vorgesehen und sichern Anfangsinvestitionen, Betriebsaufnahme sowie Anlaufverluste komplett ab. Der US-Getränkehersteller Jindilli Beverages hat sich vertraglich zur Abnahme von mindestens 60 Mio. Litern in den ersten zwei Jahren verpflichtet. Die neue Produktionsanlage soll im Sommer 2026 in Betrieb gehen.

Mililk hat zusammen mit Vitiprints eine patentierte Technologieplattform für Lebensmittel (US-Patent Nr. 12.433.302) entwickelt, mit der flüssige Lebensmittel - etwa pflanzliche Milchalternativen, Säfte und Saucen - in dünne, ohne Kühlung lange haltbare Blattformate überführt werden.

Nach Auffassung des Planethic-Managements stellt diese Finanzierung einen wesentlichen Schritt zur Internationalisierung der Mililk-Technologie sowie zum Markteintritt in Nordamerika dar und hat das Potenzial, den Unternehmenswert der Planethic Group nachhaltig zu steigern.

