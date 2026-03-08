    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    EUR/USD unter Druck – Safe-Haven-Dollar dominiert

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Euro gegenüber dem US-Dollar geriet in der vergangenen Woche deutlich unter Druck und verlor auf Wochenbasis 1,64 %. Das Währungspaar schloss bei 1,1617 und stand damit nahezu die gesamte Woche über unter Abgabedruck. Die Bewegung setzte bereits zu Wochenbeginn ein und wurde vor allem durch die Rückkehr des Safe-Haven-Narrativs rund um den US-Dollar ausgelöst.

    Mit der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten kam es zu einer klassischen Fluchtbewegung in den US-Dollar. In Phasen geopolitischer Unsicherheit bleibt der Greenback für viele Marktteilnehmer weiterhin die wichtigste Reserve- und Sicherheitswährung, was entsprechend Druck auf andere große Währungen wie den Euro ausübte.

    Interessant bleibt dabei die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer. Das Managed Money hat seine Long-Positionen im Euro zuletzt zwar etwas reduziert, hält jedoch weiterhin rund 136.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese vergleichsweise hohe Netto-Long-Position deutet darauf hin, dass ein Teil der spekulativen Investoren weiterhin auf einen stärkeren Euro setzt.

    Auch aus saisonaler Perspektive bleibt das Bild kurzfristig konstruktiv. Historisch zeigt EUR/USD häufig bis etwa Mitte März eine eher freundliche Tendenz, bevor sich das Muster im weiteren Verlauf des Frühjahrs verändert.

    Fazit:

    Der Euro hat in der vergangenen Woche klar unter der Stärke des US-Dollars gelitten. Trotz der Korrektur bleibt die spekulative Positionierung weiterhin deutlich auf der Long-Seite. Kurzfristig könnte die saisonale Stärke noch unterstützend wirken, auch wenn das geopolitische Umfeld aktuell klar zugunsten des Dollars spielt.

