    Henry Hub NatGas zieht kräftig an – Short-Positionierung birgt Potenzial für Short Squeeze

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Henry Hub Natural Gas Future an der CME zeigte in der vergangenen Woche eine sehr starke Entwicklung und legte um 11,41 % zu. Der Frontmonat schloss bei 3,182 US-Dollar pro mmBtu und erreichte damit den höchsten Stand seit mehreren Wochen.

    Der wichtigste Treiber dieser Bewegung ist die geopolitische Eskalation im Nahen Osten. Die Sorge vor möglichen Störungen der globalen LNG-Lieferketten hat die Energiepreise insgesamt deutlich nach oben getrieben. Besonders relevant war dabei der zeitweise Ausfall der großen LNG-Anlage Ras Laffan in Katar, die rund 20 % der globalen LNG-Exporte abwickelt. Solche Ereignisse erhöhen die Unsicherheit im globalen Gasmarkt und lenken zusätzliche Aufmerksamkeit auf US-Gas als alternative Versorgungsquelle.

    Fundamental bleibt der US-Gasmarkt zwar weiterhin gut versorgt, doch geopolitische Risiken und steigende globale Energiepreise können kurzfristig starke Preisbewegungen auslösen. Zusätzlich sorgte ein größerer als erwarteter Lagerabbau in den US-Gasspeichern zuletzt für Unterstützung.

    Ein besonders wichtiger Faktor bleibt die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer. Das Managed Money hält aktuell eine außergewöhnlich große Netto-Short-Position von rund 206.422 Kontrakten. Eine derart extreme Positionierung erhöht die Wahrscheinlichkeit von schnellen Aufwärtsbewegungen, da bereits kleinere Preisanstiege zu Eindeckungen von Short-Positionen führen können.

    Auch aus saisonaler Sicht bleibt das Umfeld für Gas aktuell unterstützend. Historisch zeigt der Henry Hub Future häufig bis in den Frühsommer hinein eine positive Entwicklung, wobei insbesondere die Phase bis Mitte oder Ende Juni tendenziell zu steigenden Preisen neigt.

    Fazit:

    Die Kombination aus geopolitischen Risiken, steigenden globalen Energiepreisen und einer extrem hohen Short-Positionierung schafft aktuell ein konstruktives Umfeld für den Gasmarkt. Sollte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen, könnten kurzfristig auch Preisregionen zwischen 3,5 und 4,0 US-Dollar in den Fokus rücken.

