Bund-Future scheitert erneut an der 130er-Zone

Der Euro-Bund-Future zeigte in der vergangenen Woche zunächst eine starke Aufwärtsbewegung. Mit der Eskalation der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten setzte eine klassische Safe-Haven-Reaktion ein, von der deutsche Staatsanleihen als sicherer Hafen profitierten. Der Future zog deutlich an und erreichte zu Wochenbeginn ein Hoch bei 129,52 Punkten.



Diese Bewegung erwies sich jedoch erneut als nicht nachhaltig. Nach dem Erreichen des Hochs drehte der Markt deutlich nach unten und wurde im weiteren Verlauf der Woche kräftig abverkauft. Der Bund-Future fiel schließlich bis auf 126,97 Punkte zurück und gab damit einen großen Teil der zuvor erzielten Gewinne wieder ab.



Damit bestätigt sich erneut ein Muster, das in den vergangenen Monaten mehrfach zu beobachten war. Immer dann, wenn der Bund-Future in den Bereich um 130 Punkte vorstößt, setzt verstärkter Verkaufsdruck ein. Diese Zone hat sich damit erneut als klarer Widerstandsbereich erwiesen.



Die Bewegung zeigt auch, wie sensibel der Markt aktuell auf geopolitische Nachrichten reagiert. Erste Fluchtbewegungen in sichere Staatsanleihen können zwar kurzfristig starke Kursanstiege auslösen, doch ohne nachhaltige fundamentale Unterstützung werden diese Bewegungen häufig wieder relativ schnell korrigiert.



Fazit:



Der Bund-Future konnte kurzfristig von der geopolitischen Unsicherheit profitieren, scheiterte jedoch erneut am Widerstandsbereich um 130 Punkte. Der anschließende Abverkauf bestätigt diese Zone weiterhin als zentrale Barriere. Solange dieser Bereich nicht nachhaltig überwunden wird, bleibt der Markt anfällig für erneute Rücksetzer.

