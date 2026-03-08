    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Carsten Stork

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bund-Future scheitert erneut an der 130er-Zone

    Der Euro-Bund-Future zeigte in der vergangenen Woche zunächst eine starke Aufwärtsbewegung. Mit der Eskalation der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten setzte eine klassische Safe-Haven-Reaktion ein, von der deutsche Staatsanleihen als sicherer …

    Carsten Stork - Bund-Future scheitert erneut an der 130er-Zone
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Euro-Bund-Future zeigte in der vergangenen Woche zunächst eine starke Aufwärtsbewegung. Mit der Eskalation der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten setzte eine klassische Safe-Haven-Reaktion ein, von der deutsche Staatsanleihen als sicherer Hafen profitierten. Der Future zog deutlich an und erreichte zu Wochenbeginn ein Hoch bei 129,52 Punkten.

    Diese Bewegung erwies sich jedoch erneut als nicht nachhaltig. Nach dem Erreichen des Hochs drehte der Markt deutlich nach unten und wurde im weiteren Verlauf der Woche kräftig abverkauft. Der Bund-Future fiel schließlich bis auf 126,97 Punkte zurück und gab damit einen großen Teil der zuvor erzielten Gewinne wieder ab.

    Damit bestätigt sich erneut ein Muster, das in den vergangenen Monaten mehrfach zu beobachten war. Immer dann, wenn der Bund-Future in den Bereich um 130 Punkte vorstößt, setzt verstärkter Verkaufsdruck ein. Diese Zone hat sich damit erneut als klarer Widerstandsbereich erwiesen.

    Die Bewegung zeigt auch, wie sensibel der Markt aktuell auf geopolitische Nachrichten reagiert. Erste Fluchtbewegungen in sichere Staatsanleihen können zwar kurzfristig starke Kursanstiege auslösen, doch ohne nachhaltige fundamentale Unterstützung werden diese Bewegungen häufig wieder relativ schnell korrigiert.

    Fazit:

    Der Bund-Future konnte kurzfristig von der geopolitischen Unsicherheit profitieren, scheiterte jedoch erneut am Widerstandsbereich um 130 Punkte. Der anschließende Abverkauf bestätigt diese Zone weiterhin als zentrale Barriere. Solange dieser Bereich nicht nachhaltig überwunden wird, bleibt der Markt anfällig für erneute Rücksetzer.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Bund-Future scheitert erneut an der 130er-Zone Der Euro-Bund-Future zeigte in der vergangenen Woche zunächst eine starke Aufwärtsbewegung. Mit der Eskalation der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten setzte eine klassische Safe-Haven-Reaktion ein, von der deutsche Staatsanleihen als sicherer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     