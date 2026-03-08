    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baumwolle unter Druck – Shorts werden weiter reduziert

    Der US-Baumwolle-Future verzeichnete in der vergangenen Woche eine schwache Entwicklung und verlor auf Wochenbasis 2,15 %. Der Kontrakt schloss bei 64,2 US-Cent pro Ballen. Bereits zu Beginn der Woche setzte Verkaufsdruck ein, und der Markt konnte …

    Carsten Stork - Baumwolle unter Druck – Shorts werden weiter reduziert
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der US-Baumwolle-Future verzeichnete in der vergangenen Woche eine schwache Entwicklung und verlor auf Wochenbasis 2,15 %. Der Kontrakt schloss bei 64,2 US-Cent pro Ballen. Bereits zu Beginn der Woche setzte Verkaufsdruck ein, und der Markt konnte sich im weiteren Verlauf nicht mehr nachhaltig erholen. Die Kurse bewegten sich damit nahezu durchgehend abwärtsgerichtet.

    Fundamental blieb die Woche insgesamt eher ruhig, dennoch spiegelte die Kursentwicklung die allgemein vorsichtige Stimmung in vielen Rohstoffmärkten wider. Auch im Baumwollmarkt fehlten kurzfristig neue Impulse, sodass sich der Markt in einem schwächeren Umfeld weiter nach unten bewegte.

    Interessant bleibt jedoch die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer. Das Managed Money hat seine Short-Positionen in den letzten Wochen deutlich reduziert. Aktuell halten spekulative Investoren noch 28.097 Kontrakte Short. Vor ein bis zwei Wochen lag diese Positionierung noch bei rund 55.733 Kontrakten und damit nahezu doppelt so hoch. Der deutliche Abbau der Short-Positionen ist grundsätzlich als konstruktives Signal zu werten, da er auf nachlassenden Verkaufsdruck im Markt hindeutet.

    Auch aus saisonaler Perspektive spricht aktuell wenig für eine starke Trendbewegung. Historisch tendiert der Baumwolle-Future in den kommenden Wochen eher zu einer seitwärtsgerichteten Entwicklung, bevor im späteren Jahresverlauf wieder stärkere Impulse auftreten können.

    Fazit:

    Trotz der schwachen Wochenperformance bleibt das Sentiment im Hintergrund moderat konstruktiv. Der deutliche Abbau der spekulativen Short-Positionen reduziert den Verkaufsdruck im Markt. Kurzfristig dürfte sich der Baumwolle-Future jedoch weiterhin in einer Konsolidierungsphase bewegen.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Baumwolle unter Druck – Shorts werden weiter reduziert Der US-Baumwolle-Future verzeichnete in der vergangenen Woche eine schwache Entwicklung und verlor auf Wochenbasis 2,15 %. Der Kontrakt schloss bei 64,2 US-Cent pro Ballen. Bereits zu Beginn der Woche setzte Verkaufsdruck ein, und der Markt konnte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     