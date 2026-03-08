Baumwolle unter Druck – Shorts werden weiter reduziert

Der US-Baumwolle-Future verzeichnete in der vergangenen Woche eine schwache Entwicklung und verlor auf Wochenbasis 2,15 %. Der Kontrakt schloss bei 64,2 US-Cent pro Ballen. Bereits zu Beginn der Woche setzte Verkaufsdruck ein, und der Markt konnte sich im weiteren Verlauf nicht mehr nachhaltig erholen. Die Kurse bewegten sich damit nahezu durchgehend abwärtsgerichtet.



Fundamental blieb die Woche insgesamt eher ruhig, dennoch spiegelte die Kursentwicklung die allgemein vorsichtige Stimmung in vielen Rohstoffmärkten wider. Auch im Baumwollmarkt fehlten kurzfristig neue Impulse, sodass sich der Markt in einem schwächeren Umfeld weiter nach unten bewegte.



Interessant bleibt jedoch die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer. Das Managed Money hat seine Short-Positionen in den letzten Wochen deutlich reduziert. Aktuell halten spekulative Investoren noch 28.097 Kontrakte Short. Vor ein bis zwei Wochen lag diese Positionierung noch bei rund 55.733 Kontrakten und damit nahezu doppelt so hoch. Der deutliche Abbau der Short-Positionen ist grundsätzlich als konstruktives Signal zu werten, da er auf nachlassenden Verkaufsdruck im Markt hindeutet.



Auch aus saisonaler Perspektive spricht aktuell wenig für eine starke Trendbewegung. Historisch tendiert der Baumwolle-Future in den kommenden Wochen eher zu einer seitwärtsgerichteten Entwicklung, bevor im späteren Jahresverlauf wieder stärkere Impulse auftreten können.



Fazit:



Trotz der schwachen Wochenperformance bleibt das Sentiment im Hintergrund moderat konstruktiv. Der deutliche Abbau der spekulativen Short-Positionen reduziert den Verkaufsdruck im Markt. Kurzfristig dürfte sich der Baumwolle-Future jedoch weiterhin in einer Konsolidierungsphase bewegen.

