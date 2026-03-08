    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    Weizen-Future setzt Aufwärtsbewegung fort – Short-Covering treibt den Markt

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Weizen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Woche erneut eine starke Entwicklung und legte um 4,52 % zu. Der Kontrakt schloss bei 618,25 US-Cent pro Bushel und konnte damit erstmals seit längerer Zeit wieder deutlich über der Marke von 600 US-Cent notieren.

    Auf Jahresbasis bleibt die Entwicklung beeindruckend. Seit dem 1. Januar 2026 liegt der Weizen-Future mittlerweile über 20 % im Plus. Damit reiht sich der Markt in die breitere Rohstoffdynamik ein, die in den vergangenen Monaten zu beobachten war: Zunächst profitierten die Metalle, anschließend der Energiesektor, und inzwischen rücken auch die Agrarrohstoffe stärker in den Fokus der Investoren.

    Ein wichtiger Treiber der jüngsten Bewegung ist die Veränderung der spekulativen Positionierung. Das Managed Money hat seine Short-Positionen in den vergangenen Wochen deutlich reduziert. Aktuell halten spekulative Marktteilnehmer noch etwas mehr als 16.000 Kontrakte auf der Short-Seite. Der Rückgang dieser Positionen hat zu verstärktem Short-Covering geführt und damit zusätzlichen Aufwärtsdruck im Markt erzeugt.

    Saisonal betrachtet bleibt das Bild im Vergleich zu anderen Agrarrohstoffen jedoch etwas weniger unterstützend. Historisch zeigt der Weizenmarkt häufig eine volatilere Entwicklung und besitzt nicht die gleiche klare saisonale Stärke wie beispielsweise Mais oder Sojabohnen.

    Fazit:

    Der Weizen-Future befindet sich derzeit in einer klaren Aufwärtsbewegung, die vor allem durch Kapitalflüsse und Short-Covering unterstützt wird. Auch wenn die saisonale Struktur weniger eindeutig ist als bei anderen Agrarrohstoffen, bleibt der Markt aktuell stabil und zeigt weiterhin Stärke.


