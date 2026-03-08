South32 behauptet sich im schwachen Rohstoffumfeld

Die Aktie des australischen Bergbaukonzerns South32 zeigte in der vergangenen Woche eine vergleichsweise stabile Entwicklung. Der Titel verlor lediglich 1,66 % und schloss bei 4,523 US-Dollar. Angesichts der breiten Schwäche vieler Rohstoff- und Minenaktien im Zuge der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten hielt sich die Aktie damit relativ gut.



Die Unsicherheit rund um den Konflikt im Nahen Osten hat weltweit zu erhöhter Risikoaversion geführt, was insbesondere zyklische Rohstoffwerte belastete. In diesem Umfeld konnten sich nur wenige Minenaktien stabil halten, weshalb die moderate Wochenbewegung bei South32 als relativ robust einzustufen ist.



Fundamental bleibt das Unternehmen weiterhin interessant positioniert. Besonders im Fokus steht das Hermosa-Projekt in Arizona, das bedeutende Vorkommen von Zink, Silber und Mangan enthält. Die US-Behörden haben zuletzt einen wichtigen Schritt im Genehmigungsprozess eingeleitet, der eine Erweiterung der Infrastruktur auf Bundesland ermöglichen könnte. Da Mangan und Zink in den USA als kritische Rohstoffe gelten, besitzt dieses Projekt auch strategische Bedeutung.



Fazit:



Trotz der schwachen Stimmung im Rohstoffsektor konnte sich die South32-Aktie relativ stabil halten. Die moderate Korrektur spiegelt vor allem das allgemeine Marktumfeld wider, während die langfristigen Perspektiven durch strategisch wichtige Rohstoffprojekte weiterhin unterstützt bleiben.

