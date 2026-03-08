    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Carsten Stork

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    South32 behauptet sich im schwachen Rohstoffumfeld

    Die Aktie des australischen Bergbaukonzerns South32 zeigte in der vergangenen Woche eine vergleichsweise stabile Entwicklung. Der Titel verlor lediglich 1,66 % und schloss bei 4,523 US-Dollar. Angesichts der breiten Schwäche vieler Rohstoff- und …

    Carsten Stork - South32 behauptet sich im schwachen Rohstoffumfeld
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Aktie des australischen Bergbaukonzerns South32 zeigte in der vergangenen Woche eine vergleichsweise stabile Entwicklung. Der Titel verlor lediglich 1,66 % und schloss bei 4,523 US-Dollar. Angesichts der breiten Schwäche vieler Rohstoff- und Minenaktien im Zuge der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten hielt sich die Aktie damit relativ gut.

    Die Unsicherheit rund um den Konflikt im Nahen Osten hat weltweit zu erhöhter Risikoaversion geführt, was insbesondere zyklische Rohstoffwerte belastete. In diesem Umfeld konnten sich nur wenige Minenaktien stabil halten, weshalb die moderate Wochenbewegung bei South32 als relativ robust einzustufen ist.

    Fundamental bleibt das Unternehmen weiterhin interessant positioniert. Besonders im Fokus steht das Hermosa-Projekt in Arizona, das bedeutende Vorkommen von Zink, Silber und Mangan enthält. Die US-Behörden haben zuletzt einen wichtigen Schritt im Genehmigungsprozess eingeleitet, der eine Erweiterung der Infrastruktur auf Bundesland ermöglichen könnte. Da Mangan und Zink in den USA als kritische Rohstoffe gelten, besitzt dieses Projekt auch strategische Bedeutung.

    Fazit:

    Trotz der schwachen Stimmung im Rohstoffsektor konnte sich die South32-Aktie relativ stabil halten. Die moderate Korrektur spiegelt vor allem das allgemeine Marktumfeld wider, während die langfristigen Perspektiven durch strategisch wichtige Rohstoffprojekte weiterhin unterstützt bleiben.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork South32 behauptet sich im schwachen Rohstoffumfeld Die Aktie des australischen Bergbaukonzerns South32 zeigte in der vergangenen Woche eine vergleichsweise stabile Entwicklung. Der Titel verlor lediglich 1,66 % und schloss bei 4,523 US-Dollar. Angesichts der breiten Schwäche vieler Rohstoff- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     