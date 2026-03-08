    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPalladium RohstoffvorwärtsNachrichten zu Palladium

    Carsten Stork

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palladium unter Druck – Saisonalität bleibt unterstützend

    Der Palladium-Future an der NYMEX zeigte in der vergangenen Woche eine deutlich schwächere Entwicklung und verlor auf Wochenbasis 9,33 %. Der Kontrakt schloss bei 1.657 US-Dollar je Unze.Die Kursentwicklung steht vor allem im Zusammenhang mit den …

    Carsten Stork - Palladium unter Druck – Saisonalität bleibt unterstützend
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Palladium-Future an der NYMEX zeigte in der vergangenen Woche eine deutlich schwächere Entwicklung und verlor auf Wochenbasis 9,33 %. Der Kontrakt schloss bei 1.657 US-Dollar je Unze.

    Die Kursentwicklung steht vor allem im Zusammenhang mit den zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und den daraus resultierenden Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum. Palladium nimmt dabei eine besondere Rolle ein, da es sowohl als Edelmetall als auch als Industriemetall gehandelt wird. Eine mögliche Abschwächung der Weltkonjunktur würde entsprechend auch die industrielle Nachfrage belasten, was zuletzt zusätzlichen Druck auf den Preis ausgeübt hat.

    Trotz der deutlichen Wochenverluste hat sich an der Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer kaum etwas verändert. Das Managed Money bleibt weiterhin vorsichtig positioniert, ist jedoch nicht auf die Short-Seite gewechselt und hält nach wie vor eine kleine Long-Position. Diese Zurückhaltung deutet darauf hin, dass der Markt aktuell noch keine klare Trendüberzeugung aufgebaut hat.

    Aus saisonaler Perspektive bleibt das Bild jedoch konstruktiv. Historisch zeigt Palladium häufig eine positive Entwicklung bis weit in das zweite Quartal hinein. Besonders die Phase bis Ende April weist statistisch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für steigende Preise auf.

    Fazit:

    Die starke Korrektur der vergangenen Woche spiegelt vor allem die wachsenden Konjunktursorgen wider. Gleichzeitig bleibt die Positionierung stabil und die saisonale Dynamik spricht weiterhin für eine mögliche Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Palladium unter Druck – Saisonalität bleibt unterstützend Der Palladium-Future an der NYMEX zeigte in der vergangenen Woche eine deutlich schwächere Entwicklung und verlor auf Wochenbasis 9,33 %. Der Kontrakt schloss bei 1.657 US-Dollar je Unze.Die Kursentwicklung steht vor allem im Zusammenhang mit den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     