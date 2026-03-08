Palladium unter Druck – Saisonalität bleibt unterstützend

Der Palladium-Future an der NYMEX zeigte in der vergangenen Woche eine deutlich schwächere Entwicklung und verlor auf Wochenbasis 9,33 %. Der Kontrakt schloss bei 1.657 US-Dollar je Unze.



Die Kursentwicklung steht vor allem im Zusammenhang mit den zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und den daraus resultierenden Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum. Palladium nimmt dabei eine besondere Rolle ein, da es sowohl als Edelmetall als auch als Industriemetall gehandelt wird. Eine mögliche Abschwächung der Weltkonjunktur würde entsprechend auch die industrielle Nachfrage belasten, was zuletzt zusätzlichen Druck auf den Preis ausgeübt hat.



Trotz der deutlichen Wochenverluste hat sich an der Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer kaum etwas verändert. Das Managed Money bleibt weiterhin vorsichtig positioniert, ist jedoch nicht auf die Short-Seite gewechselt und hält nach wie vor eine kleine Long-Position. Diese Zurückhaltung deutet darauf hin, dass der Markt aktuell noch keine klare Trendüberzeugung aufgebaut hat.



Aus saisonaler Perspektive bleibt das Bild jedoch konstruktiv. Historisch zeigt Palladium häufig eine positive Entwicklung bis weit in das zweite Quartal hinein. Besonders die Phase bis Ende April weist statistisch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für steigende Preise auf.



Fazit:



Die starke Korrektur der vergangenen Woche spiegelt vor allem die wachsenden Konjunktursorgen wider. Gleichzeitig bleibt die Positionierung stabil und die saisonale Dynamik spricht weiterhin für eine mögliche Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen.

