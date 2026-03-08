Dollar-Index scheitert erneut an der 100-Punkte-Marke

Der Dollar-Index konnte in der vergangenen Woche zulegen und schloss mit einem Wochenplus von 1,16 % bei 98,75 Punkten. Zwischenzeitlich näherte sich der Index erneut der psychologisch wichtigen Marke von 100 Punkten. Am Dienstag wurde dieser Bereich fast erreicht, nachdem die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten kurzfristig zu einer klassischen Safe-Haven-Bewegung zugunsten des US-Dollars geführt hatte.



Die Bewegung erwies sich jedoch erneut als nicht nachhaltig. Trotz geopolitischer Unsicherheit fehlte dem Dollar letztlich die Dynamik, um den Bereich um 100 Punkte entscheidend zu überwinden. Im weiteren Verlauf der Woche gab der Index einen Teil der Gewinne wieder ab und stabilisierte sich unterhalb dieser wichtigen Marke.



Fundamental wurde der Dollar zusätzlich durch schwache US-Arbeitsmarktdaten belastet. Der überraschende Rückgang der Non-Farm Payrolls verstärkte kurzfristig die Erwartung, dass die Federal Reserve im Laufe des Jahres wieder Zinssenkungen vornehmen könnte. Gleichzeitig signalisieren mehrere Fed-Vertreter weiterhin Zurückhaltung bei einer schnellen Lockerung der Geldpolitik, da die Inflation weiterhin über dem Zielwert liegt.



Auch die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer bleibt bemerkenswert. Das Managed Money hat seine Short-Positionen im Dollar-Index zuletzt erneut ausgeweitet und hält aktuell knapp 5.000 Kontrakte auf der Short-Seite. Diese Positionierung zeigt, dass größere spekulative Marktteilnehmer dem Dollar derzeit nur begrenztes Aufwärtspotenzial zutrauen.



Fazit:



Der Dollar konnte kurzfristig von geopolitischer Unsicherheit profitieren, scheiterte jedoch erneut an der wichtigen Marke von 100 Punkten. Die weiterhin erhöhte Short-Positionierung deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer dem Greenback aktuell nur begrenzte Stärke zutrauen. Solange der Ausbruch über die 100-Punkte-Zone ausbleibt, bleibt das Aufwärtspotenzial des Dollar-Index begrenzt.

