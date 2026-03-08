Silber unter Druck – Markt spielt Rezessionsszenario

Der Silber-Future an der COMEX verzeichnete in der vergangenen Woche eine deutliche Korrektur und verlor auf Wochenbasis 10,24 %. Der Kontrakt schloss bei 84,695 US-Dollar je Unze. Damit gehörte Silber zu den schwächsten Metallen der Woche und folgte der Entwicklung anderer Edel- und Industriemetalle wie Palladium und Platin, die ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen mussten.



Der Rückgang steht vor allem im Zusammenhang mit der aktuellen geopolitischen Lage und den zunehmenden Sorgen um die Weltkonjunktur. Die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten sowie die überraschend schwachen US-Arbeitsmarktdaten haben an den Märkten die Diskussion über ein mögliches Rezessionsszenario verstärkt. In diesem Umfeld wurde Silber weniger als klassisches Edelmetall, sondern stärker als Industriemetall gehandelt, dessen Nachfrage stark von der globalen Wirtschaftsaktivität abhängt.



Trotz der deutlichen Wochenverluste bleibt die Jahresperformance weiterhin außergewöhnlich stark. Der Markt befindet sich auf längere Sicht noch immer deutlich im Plus. Gleichzeitig zeigt die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer erste Anzeichen von Vorsicht. Das Managed Money hält aktuell noch etwas mehr als 23.000 Kontrakte auf der Long-Seite, was auf eine zurückhaltendere Marktstimmung hindeutet.



Auch aus saisonaler Perspektive bleibt das Umfeld derzeit eher herausfordernd. Historisch zeigt Silber häufig eine schwächere Entwicklung bis etwa Mitte oder Ende Juni, bevor sich im weiteren Jahresverlauf wieder stärkere Aufwärtsbewegungen einstellen können.



Fazit:



Die starke Korrektur der vergangenen Woche spiegelt vor allem die zunehmenden Rezessionssorgen wider. Die vorsichtigere Positionierung des Managed Money und die schwächere saisonale Phase deuten darauf hin, dass Silber kurzfristig weiterhin unter Druck bleiben könnte.

