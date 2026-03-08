    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber unter Druck – Markt spielt Rezessionsszenario

    Der Silber-Future an der COMEX verzeichnete in der vergangenen Woche eine deutliche Korrektur und verlor auf Wochenbasis 10,24 %. Der Kontrakt schloss bei 84,695 US-Dollar je Unze. Damit gehörte Silber zu den schwächsten Metallen der Woche und …

    Carsten Stork - Silber unter Druck – Markt spielt Rezessionsszenario
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Silber-Future an der COMEX verzeichnete in der vergangenen Woche eine deutliche Korrektur und verlor auf Wochenbasis 10,24 %. Der Kontrakt schloss bei 84,695 US-Dollar je Unze. Damit gehörte Silber zu den schwächsten Metallen der Woche und folgte der Entwicklung anderer Edel- und Industriemetalle wie Palladium und Platin, die ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen mussten.

    Der Rückgang steht vor allem im Zusammenhang mit der aktuellen geopolitischen Lage und den zunehmenden Sorgen um die Weltkonjunktur. Die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten sowie die überraschend schwachen US-Arbeitsmarktdaten haben an den Märkten die Diskussion über ein mögliches Rezessionsszenario verstärkt. In diesem Umfeld wurde Silber weniger als klassisches Edelmetall, sondern stärker als Industriemetall gehandelt, dessen Nachfrage stark von der globalen Wirtschaftsaktivität abhängt.

    Trotz der deutlichen Wochenverluste bleibt die Jahresperformance weiterhin außergewöhnlich stark. Der Markt befindet sich auf längere Sicht noch immer deutlich im Plus. Gleichzeitig zeigt die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer erste Anzeichen von Vorsicht. Das Managed Money hält aktuell noch etwas mehr als 23.000 Kontrakte auf der Long-Seite, was auf eine zurückhaltendere Marktstimmung hindeutet.

    Auch aus saisonaler Perspektive bleibt das Umfeld derzeit eher herausfordernd. Historisch zeigt Silber häufig eine schwächere Entwicklung bis etwa Mitte oder Ende Juni, bevor sich im weiteren Jahresverlauf wieder stärkere Aufwärtsbewegungen einstellen können.

    Fazit:

    Die starke Korrektur der vergangenen Woche spiegelt vor allem die zunehmenden Rezessionssorgen wider. Die vorsichtigere Positionierung des Managed Money und die schwächere saisonale Phase deuten darauf hin, dass Silber kurzfristig weiterhin unter Druck bleiben könnte.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Silber unter Druck – Markt spielt Rezessionsszenario Der Silber-Future an der COMEX verzeichnete in der vergangenen Woche eine deutliche Korrektur und verlor auf Wochenbasis 10,24 %. Der Kontrakt schloss bei 84,695 US-Dollar je Unze. Damit gehörte Silber zu den schwächsten Metallen der Woche und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     