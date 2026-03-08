Bitcoin verliert Dynamik – Rally scheitert am Widerstand

Der Bitcoin-Future konnte in der vergangenen Woche dennoch ein Wochenplus von 4,04 % verbuchen und schloss bei 68.400 US-Dollar. Im Wochenverlauf zeigte sich zunächst deutliche Stärke: Der Kurs stieg zeitweise bis auf 74.365 US-Dollar und näherte sich damit erneut dem wichtigen Widerstandsbereich um 74.000 US-Dollar. Diese Gewinne konnten jedoch nicht gehalten werden. Im weiteren Verlauf setzte eine Korrektur ein, sodass der Markt einen Großteil der zuvor erzielten Aufschläge wieder abgab.



Die Preisbewegung verdeutlicht, dass der Bereich oberhalb von 70.000 bis 74.000 US-Dollar weiterhin ein schwieriges Terrain für den Bitcoin bleibt. Ohne einen nachhaltigen Ausbruch über diese Zone fehlt aktuell die technische Bestätigung für eine neue Aufwärtsphase. Entsprechend bleibt das Marktbild kurzfristig anfällig für weitere Rücksetzer.



Auch die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer signalisiert Zurückhaltung. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt weiter reduziert und hält aktuell nur noch etwas mehr als 1.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese vergleichsweise geringe Positionierung zeigt, dass große spekulative Marktteilnehmer derzeit nur begrenzte Überzeugung auf der Long-Seite haben.



Fundamental bleibt Bitcoin zwar weiterhin stark von geopolitischen Entwicklungen und globaler Liquidität beeinflusst, kurzfristig dominiert jedoch eine eher vorsichtige Marktstruktur. Der jüngste Rückgang unterhalb der Hochs bestätigt, dass die Rally bislang eher eine Erholung innerhalb eines weiterhin fragilen Marktumfelds war.



Fazit:



Der Bitcoin konnte zwar auf Wochenbasis zulegen, hat jedoch den entscheidenden Widerstandsbereich nicht überwinden können. Die zurückgehende Long-Positionierung des spekulativen Kapitals unterstreicht die aktuell zurückhaltende Marktstimmung. Solange kein nachhaltiger Ausbruch über die Hochzone gelingt, bleibt das kurzfristige Setup eher unattraktiv.

