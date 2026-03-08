    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsZucker RohstoffvorwärtsNachrichten zu Zucker

    Zucker erholt sich – Short-Positionierung bleibt extrem hoch

    Der Zucker-Future an der ICE US konnte in der vergangenen Woche leicht zulegen und schloss mit einem Wochenplus von 1,51 % bei 14,10 US-Cent pro Pfund. Besonders zum Ende der Woche kam es zu einer deutlichen Erholung. Am Donnerstag notierte der …

    Der Zucker-Future an der ICE US konnte in der vergangenen Woche leicht zulegen und schloss mit einem Wochenplus von 1,51 % bei 14,10 US-Cent pro Pfund. Besonders zum Ende der Woche kam es zu einer deutlichen Erholung. Am Donnerstag notierte der Kontrakt noch im Bereich von 13,62 US-Cent, nachdem er zur Wochenmitte sogar ein Tief bei 13,61 US-Cent markiert hatte. Am Freitag setzte dann eine spürbare Gegenbewegung ein, die den Markt wieder nach oben führte.

    Unterstützung kam dabei vor allem von den deutlich gestiegenen Energiepreisen im Zuge der Eskalation im Nahen Osten. Höhere Ölpreise führen häufig auch zu steigenden Ethanolpreisen, insbesondere in Brasilien. Dadurch kann ein größerer Teil des Zuckerrohrs in die Ethanolproduktion umgeleitet werden, was tendenziell das Angebot am Zuckermarkt reduziert.

    Trotz der kurzfristigen Erholung bleibt die Positionierung am Terminmarkt weiterhin extrem negativ. Das spekulative Kapital, das sogenannte Managed Money, hält aktuell rund 245.034 Kontrakte auf der Short-Seite. Diese außergewöhnlich hohe Netto-Short-Position unterstreicht die weiterhin sehr skeptische Marktstimmung gegenüber Zucker.

    Auch aus saisonaler Perspektive bleibt das Umfeld herausfordernd. Historisch zeigt der Zucker-Future in den kommenden Monaten bis in den Sommer hinein eher eine schwächere Tendenz. Entsprechend bewegt sich der Markt aktuell zwischen kurzfristigen geopolitischen Impulsen und einem eher negativen saisonalen Muster.

    Fazit:

    Der kräftige Anstieg zum Ende der Woche zeigt, dass der Markt auf externe Impulse wie steigende Energiepreise sensibel reagiert. Gleichzeitig bleibt die spekulative Positionierung extrem negativ und die saisonale Tendenz eher schwach. Kurzfristige Gegenbewegungen sind möglich, das übergeordnete Umfeld bleibt jedoch vorerst schwierig.


