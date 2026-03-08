Mais-Future dreht nach oben – Managed Money wechselt auf Long

Der Corn-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Woche eine klare Aufwärtsbewegung und legte um 2,79 % zu. Der Kontrakt schloss bei 460,75 US-Cent pro Bushel. Besonders ab dem 4. März gewann der Markt deutlich an Dynamik und setzte eine stabile Aufwärtsbewegung in Gang.



Unterstützung kam dabei vor allem aus dem Energiesektor. Der starke Anstieg der Rohölpreise im Zuge der Eskalation im Nahen Osten hat auch die Agrarrohstoffe zunehmend in den Fokus gerückt. In der Vergangenheit war häufig zu beobachten, dass in solchen Marktphasen zunächst Metalle, anschließend Energie und mit zeitlicher Verzögerung auch Agrarrohstoffe von steigenden Rohstoffpreisen profitieren. Mais spielt dabei eine besondere Rolle, da ein Teil der Produktion für Bioethanol verwendet wird und damit direkt mit den Energiepreisen verbunden ist.



Ein besonders wichtiger Faktor ist die Veränderung der spekulativen Positionierung. Das Managed Money hat seine Strategie zuletzt deutlich gedreht. Nachdem über längere Zeit eine Netto-Short-Position im Markt bestand, sind spekulative Investoren inzwischen auf die Long-Seite gewechselt und halten aktuell über 90.000 Kontrakte Long. Dieser Positionswechsel stellt ein strukturell positives Signal für den Markt dar.



Auch aus saisonaler Perspektive bleibt das Umfeld sehr konstruktiv. Historisch zeigt der Corn-Future häufig eine positive Entwicklung bis in den Frühsommer hinein, wobei insbesondere die Phase bis Mitte oder Ende Juni statistisch zu steigenden Preisen tendiert.



Fazit:



Der Maismarkt zeigt erste klare Anzeichen einer neuen Aufwärtsphase. Der Wechsel des Managed Money auf die Long-Seite sowie die positive saisonale Dynamik sprechen dafür, dass der Markt in den kommenden Monaten weiteres Aufwärtspotenzial besitzen könnte.

