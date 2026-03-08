Ecopetrol profitiert von Ölpreisschub – Position entwickelt sich stark

Die Aktie von Ecopetrol S.A. entwickelte sich in der vergangenen Woche sehr positiv. Der Titel legte um 8,57 % zu und schloss an der New York Stock Exchange bei 12,92 US-Dollar. Zwischenzeitlich konnte die Aktie sogar über die Marke von 13 US-Dollar ansteigen und bestätigte damit die starke Dynamik seit unserem Einstieg vor rund zehn Tagen.



Der wichtigste Treiber hinter dieser Bewegung ist der deutliche Anstieg der Ölpreise im Zuge der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Höhere Rohölpreise wirken sich unmittelbar positiv auf die Profitabilität großer Ölproduzenten aus. Entsprechend zählt Ecopetrol aktuell zu den klaren Profiteuren der geopolitischen Situation, da steigende Energiepreise die Einnahmen und Cashflows des Unternehmens unterstützen.



Fundamental bleibt das Unternehmen solide aufgestellt. Ecopetrol konnte zuletzt robuste Geschäftszahlen für 2025 vorlegen, mit einem EBITDA von rund 46,7 Billionen kolumbianischen Pesos und einer starken Reservebasis. Gleichzeitig schlägt das Unternehmen eine attraktive Dividende vor und investiert parallel in erneuerbare Energieprojekte.



Zusätzliche Fantasie entsteht zudem durch mögliche strategische Expansionen oder Übernahmen, für die das Unternehmen laut Management im Bedarfsfall auch zusätzliche Finanzierung aufnehmen könnte.



Fazit:



Die Aktie entwickelt sich seit unserem Einstieg sehr stark und profitiert aktuell klar vom geopolitischen Umfeld und den steigenden Ölpreisen. Solange die Energiepreise hoch bleiben, dürfte der Rückenwind für große Ölproduzenten anhalten – und damit auch für Ecopetrol.

