Platin unter Druck – strukturelle Unterstützung bleibt bestehen

Der Platin-Future an der NYMEX musste in der vergangenen Woche deutliche Verluste hinnehmen und verlor auf Wochenbasis 9,43 %. Der Kontrakt beendete die Woche bei 2.151,8 US-Dollar je Unze. Damit folgte Platin einer ähnlichen Entwicklung wie Palladium, das ebenfalls stark unter Druck geriet.



Die Schwäche steht vor allem im Zusammenhang mit der zunehmenden Unsicherheit über die globale Konjunkturentwicklung. Die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten hat die Sorge verstärkt, dass sich das weltweite Wirtschaftswachstum abschwächen könnte. Da Platin neben seiner Rolle als Edelmetall auch ein wichtiges Industriemetall ist, reagiert der Markt sensibel auf solche Wachstumssorgen.



Trotz der deutlichen Korrektur bleibt die strukturelle Positionierung im Markt weiterhin relativ stabil. Das Managed Money hält aktuell knapp 14.000 Kontrakte auf der Long-Seite und signalisiert damit weiterhin eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber dem Markt.



Auch aus saisonaler Perspektive bleibt das Umfeld unterstützend. Historisch zeigt der Platin-Future häufig eine positive Entwicklung bis in den späten Frühling hinein. Besonders die Phase bis Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni weist statistisch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für steigende Preise auf.



Fazit:



Der deutliche Rückgang der vergangenen Woche spiegelt vor allem die aktuellen Konjunktursorgen wider. Gleichzeitig bleibt die spekulative Positionierung stabil und die saisonale Dynamik spricht weiterhin für die Chance einer Erholung im weiteren Verlauf des zweiten Quartals.

