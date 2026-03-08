    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold korrigiert nach Rally – geopolitische Risiken bleiben der Treiber

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Gold-Future an der CME zeigte in der vergangenen Woche eine Korrektur und verlor auf Wochenbasis 2,16 %. Der Kontrakt schloss bei 5.181,3 US-Dollar je Unze und beendete damit eine Phase sehr starker Kursanstiege der vergangenen Wochen und Monate.

    Trotz der Eskalation im Nahen Osten konnte Gold zuletzt nicht mehr im gleichen Maße von seinem Status als klassisches Krisenmetall profitieren. Ein wichtiger Grund dafür ist der gleichzeitig stark gestiegene Ölpreis, der die Aufmerksamkeit der Märkte stärker auf den Energiesektor gelenkt hat. Zudem sorgten ein fester US-Dollar sowie steigende Anleiherenditen zeitweise für Gegenwind beim Goldpreis.

    Aus technischer Sicht erscheint die jüngste Korrektur jedoch nicht ungewöhnlich. Nach der starken Rally der vergangenen Monate wirkt die aktuelle Bewegung eher wie eine Konsolidierung innerhalb eines weiterhin übergeordneten Aufwärtstrends. Auch die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer bleibt klar positiv. Das Managed Money hält weiterhin mehr als 160.000 Kontrakte auf der Long-Seite und signalisiert damit weiterhin eine konstruktive Grundhaltung gegenüber dem Edelmetall.

    Saisonal betrachtet ist das Umfeld für Gold in den kommenden Monaten allerdings weniger unterstützend. Historisch tendiert der Gold-Future nach den starken Bewegungen zu Jahresbeginn häufig zu einer schwächeren Entwicklung bis in den Frühsommer hinein. Sollte sich zudem die geopolitische Lage im Nahen Osten etwas entspannen, könnte zusätzlicher Druck auf den Goldpreis entstehen.

    Fazit:

    Die aktuelle Korrektur wirkt nach der starken Rally der vergangenen Monate nicht ungewöhnlich. Kurzfristig könnte der Goldpreis saisonal und bei einer möglichen Entspannung der geopolitischen Lage unter Druck bleiben. Mittelfristig bleiben steigende geopolitische Risiken jedoch ein wichtiger Unterstützungsfaktor, weshalb weiterhin das Szenario möglich bleibt, dass Gold im Laufe des Jahres in Richtung der Marke von 6.000 US-Dollar je Unze tendiert.


