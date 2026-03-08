    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee

    Carsten Stork

    Kakao startet kräftige Erholung – saisonale Stärke unterstützt

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Kakao-Future an der ICE US zeigte in der vergangenen Woche eine sehr starke Gegenbewegung. Der Kontrakt legte um 11,49 % zu und schloss bei 3.230 US-Dollar pro Tonne. Zu Wochenbeginn hatte der Markt noch deutlich schwächer notiert und ein Tief bei rund 2.846 US-Dollar markiert. Von diesem Niveau aus setzte jedoch eine kräftige Erholung ein, die den Preis bis zum Ende der Woche nahezu auf das Wochenhoch führte.

    Damit reagierte der Markt auf die zuvor sehr starke Korrektur. Seit dem Rekordhoch von über 12.500 US-Dollar im Dezember 2024 hatten Kakao-Futures massiv an Wert verloren. Entsprechend war der Markt zuletzt technisch stark überverkauft, was die Grundlage für die aktuelle Gegenbewegung bildete.

    Die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer zeigt weiterhin eine eher skeptische Haltung. Das Managed Money hält aktuell noch rund 18.000 Kontrakte auf der Short-Seite. Die Short-Positionen wurden zuletzt nicht weiter ausgeweitet, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck im Markt nachgelassen hat.

    Unterstützend wirkt zudem die saisonale Dynamik. Historisch zeigt der Kakao-Future häufig bis Ende März eine eher positive Tendenz. Dieses Muster erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen zunächst weiterlaufen könnte.

    Fazit:

    Der Kakao-Future hat nach einer langen Abwärtsphase eine kräftige Erholung gestartet und die Woche nahe dem Hoch beendet. Die Kombination aus technischer Gegenbewegung, stabiler Short-Positionierung und positiver Saisonalität spricht dafür, dass der Markt kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial haben könnte. Für bestehende Long-Positionen bleibt das Umfeld damit konstruktiv.


    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand.
