Arabica-Kaffee setzt Rally fort – Saisonalität spricht für weitere Stärke

Der Arabica-Kaffee-Future an der ICE US zeigte in der vergangenen Woche eine sehr starke Entwicklung. Der Kontrakt legte um 5,03 % zu und schloss bei 294,15 US-Cent pro Pfund. Die Kursbewegung verlief dabei nahezu durchgehend nach oben, sodass der Markt nahe dem Wochenhoch aus dem Handel ging.



Fundamental blieb der Markt zuletzt von einem insgesamt festen Angebotsumfeld geprägt, während gleichzeitig technische Kaufimpulse den Aufwärtstrend unterstützten. Die starke Wochenperformance bestätigt damit die positive Dynamik, die sich bereits in den vergangenen Wochen aufgebaut hatte.



Interessant bleibt die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer. Das Managed Money hält aktuell nur rund 10.800 Kontrakte auf der Long-Seite. Damit wird die aktuelle Aufwärtsbewegung zwar unterstützt, von einer übermäßig starken spekulativen Überpositionierung kann jedoch nicht gesprochen werden.



Besonders konstruktiv zeigt sich aktuell das saisonale Muster. Historisch tendiert der Arabica-Kaffee-Future bis etwa Mitte März zunächst weiter nach oben. Danach folgt häufig eine weitere stärkere Aufwärtsphase, die sich statistisch bis in den späten Frühling und teilweise bis Ende Mai hinein erstreckt.



Fazit:



Der Kaffee-Future befindet sich derzeit in einem klaren Aufwärtstrend und konnte die Woche nahe dem Hoch beenden. Die moderate spekulative Positionierung und die positive Saisonalität sprechen dafür, dass auch in der kommenden Woche weitere Kursanstiege möglich sind. Das aktuelle Preisniveau bleibt damit für Long-Positionierungen weiterhin interessant.

