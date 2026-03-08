Orangensaft stabilisiert sich – erste Long-Positionen bauen sich auf

Der Orangensaft-Future an der ICE US konnte in der vergangenen Woche erneut leicht zulegen. Der Kontrakt stieg um 1,62 % und schloss bei 182 US-Cent pro Pfund. Damit setzt sich die Stabilisierung fort, nachdem der Markt in den vergangenen Monaten eine massive Korrektur durchlaufen hat.



Die langfristige Perspektive zeigt weiterhin, wie stark der Markt zuvor gefallen ist. Noch vor wenigen Monaten beziehungsweise rund ein Jahr zuvor notierten Orangensaft-Futures zeitweise über der Marke von 500 US-Cent. Der aktuelle Preis unterhalb von 200 US-Cent verdeutlicht, wie stark der Markt seitdem unter Druck geraten ist.



Interessant ist jedoch die Entwicklung auf der Positionierungsseite. Das Managed Money hat zuletzt wieder leicht Long-Positionen aufgebaut und hält aktuell rund 1.272 Kontrakte auf der Long-Seite. Auf den ersten Blick wirkt diese Zahl relativ klein, doch im traditionell eher kleinen und weniger liquiden Orangensaftmarkt ist dies durchaus als positives Signal zu werten.



Auch aus saisonaler Perspektive bleibt das Umfeld kurzfristig unterstützend. Historisch tendiert der Orangensaft-Future häufig bis Ende März zu einer stabileren oder leicht steigenden Entwicklung, bevor sich die saisonalen Muster im weiteren Jahresverlauf verändern.



Fazit:



Der Orangensaft-Future zeigt nach der massiven Korrektur erste Anzeichen einer Stabilisierung. Die leicht steigende Long-Positionierung des Managed Money sowie die positive saisonale Phase könnten dem Markt kurzfristig zusätzlichen Rückenwind verleihen.

