    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Orangensaft stabilisiert sich – erste Long-Positionen bauen sich auf

    Der Orangensaft-Future an der ICE US konnte in der vergangenen Woche erneut leicht zulegen. Der Kontrakt stieg um 1,62 % und schloss bei 182 US-Cent pro Pfund. Damit setzt sich die Stabilisierung fort, nachdem der Markt in den vergangenen Monaten …

    Carsten Stork - Orangensaft stabilisiert sich – erste Long-Positionen bauen sich auf
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Orangensaft-Future an der ICE US konnte in der vergangenen Woche erneut leicht zulegen. Der Kontrakt stieg um 1,62 % und schloss bei 182 US-Cent pro Pfund. Damit setzt sich die Stabilisierung fort, nachdem der Markt in den vergangenen Monaten eine massive Korrektur durchlaufen hat.

    Die langfristige Perspektive zeigt weiterhin, wie stark der Markt zuvor gefallen ist. Noch vor wenigen Monaten beziehungsweise rund ein Jahr zuvor notierten Orangensaft-Futures zeitweise über der Marke von 500 US-Cent. Der aktuelle Preis unterhalb von 200 US-Cent verdeutlicht, wie stark der Markt seitdem unter Druck geraten ist.

    Interessant ist jedoch die Entwicklung auf der Positionierungsseite. Das Managed Money hat zuletzt wieder leicht Long-Positionen aufgebaut und hält aktuell rund 1.272 Kontrakte auf der Long-Seite. Auf den ersten Blick wirkt diese Zahl relativ klein, doch im traditionell eher kleinen und weniger liquiden Orangensaftmarkt ist dies durchaus als positives Signal zu werten.

    Auch aus saisonaler Perspektive bleibt das Umfeld kurzfristig unterstützend. Historisch tendiert der Orangensaft-Future häufig bis Ende März zu einer stabileren oder leicht steigenden Entwicklung, bevor sich die saisonalen Muster im weiteren Jahresverlauf verändern.

    Fazit:

    Der Orangensaft-Future zeigt nach der massiven Korrektur erste Anzeichen einer Stabilisierung. Die leicht steigende Long-Positionierung des Managed Money sowie die positive saisonale Phase könnten dem Markt kurzfristig zusätzlichen Rückenwind verleihen.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Orangensaft stabilisiert sich – erste Long-Positionen bauen sich auf Der Orangensaft-Future an der ICE US konnte in der vergangenen Woche erneut leicht zulegen. Der Kontrakt stieg um 1,62 % und schloss bei 182 US-Cent pro Pfund. Damit setzt sich die Stabilisierung fort, nachdem der Markt in den vergangenen Monaten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     