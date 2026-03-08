    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnen

    Carsten Stork

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sojabohnen über 1.200 Cent – Aufwärtstrend gewinnt an Dynamik

    Der Sojabohnen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Woche eine solide Entwicklung und legte um 2,71 % zu. Der Kontrakt schloss bei 1.201,75 US-Cent pro Bushel und damit oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 1.200 US-Cent. Dieses …

    Carsten Stork - Sojabohnen über 1.200 Cent – Aufwärtstrend gewinnt an Dynamik
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Sojabohnen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Woche eine solide Entwicklung und legte um 2,71 % zu. Der Kontrakt schloss bei 1.201,75 US-Cent pro Bushel und damit oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 1.200 US-Cent. Dieses Niveau markiert zugleich den höchsten Stand seit Mitte 2024 und unterstreicht die aktuell positive Dynamik im Markt.

    Unterstützung kam zuletzt vor allem aus dem Energiesektor. Der starke Anstieg der Rohölpreise im Zuge der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten hat auch die Agrarrohstoffe gestützt. Besonders Sojaöl reagiert sensibel auf steigende Energiepreise, da es eine wichtige Rolle in der Biofuel-Produktion spielt. Diese Verbindung zwischen Energie- und Agrarmärkten sorgt aktuell für zusätzlichen Rückenwind im Sojabohnenkomplex.

    Auch die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer bestätigt den Aufwärtstrend. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält inzwischen mehr als 221.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese starke spekulative Positionierung unterstreicht die positive Marktstimmung und signalisiert, dass institutionelle Investoren weiterhin auf steigende Preise setzen.

    Zusätzlich spricht die saisonale Entwicklung klar für den Markt. Historisch zeigt der Sojabohnen-Future häufig eine positive Tendenz bis in den Frühsommer hinein, wobei insbesondere die Phase bis Mitte oder Ende Juni statistisch zu steigenden Preisen neigt.

    Fazit:

    Der Ausbruch über die Marke von 1.200 US-Cent bestätigt den positiven Trend im Sojabohnenmarkt. Die starke Positionierung des Managed Money sowie die unterstützende saisonale Dynamik sprechen dafür, dass der Markt weiterhin Potenzial für steigende Preise besitzt.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Sojabohnen über 1.200 Cent – Aufwärtstrend gewinnt an Dynamik Der Sojabohnen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Woche eine solide Entwicklung und legte um 2,71 % zu. Der Kontrakt schloss bei 1.201,75 US-Cent pro Bushel und damit oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 1.200 US-Cent. Dieses …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     