Sojabohnen über 1.200 Cent – Aufwärtstrend gewinnt an Dynamik

Der Sojabohnen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Woche eine solide Entwicklung und legte um 2,71 % zu. Der Kontrakt schloss bei 1.201,75 US-Cent pro Bushel und damit oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 1.200 US-Cent. Dieses Niveau markiert zugleich den höchsten Stand seit Mitte 2024 und unterstreicht die aktuell positive Dynamik im Markt.



Unterstützung kam zuletzt vor allem aus dem Energiesektor. Der starke Anstieg der Rohölpreise im Zuge der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten hat auch die Agrarrohstoffe gestützt. Besonders Sojaöl reagiert sensibel auf steigende Energiepreise, da es eine wichtige Rolle in der Biofuel-Produktion spielt. Diese Verbindung zwischen Energie- und Agrarmärkten sorgt aktuell für zusätzlichen Rückenwind im Sojabohnenkomplex.



Auch die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer bestätigt den Aufwärtstrend. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält inzwischen mehr als 221.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese starke spekulative Positionierung unterstreicht die positive Marktstimmung und signalisiert, dass institutionelle Investoren weiterhin auf steigende Preise setzen.



Zusätzlich spricht die saisonale Entwicklung klar für den Markt. Historisch zeigt der Sojabohnen-Future häufig eine positive Tendenz bis in den Frühsommer hinein, wobei insbesondere die Phase bis Mitte oder Ende Juni statistisch zu steigenden Preisen neigt.



Fazit:



Der Ausbruch über die Marke von 1.200 US-Cent bestätigt den positiven Trend im Sojabohnenmarkt. Die starke Positionierung des Managed Money sowie die unterstützende saisonale Dynamik sprechen dafür, dass der Markt weiterhin Potenzial für steigende Preise besitzt.

