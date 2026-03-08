AUD/USD unter Druck – Rücksetzer im Aufwärtstrend

Der Austral-Dollar zeigte sich in der vergangenen Woche volatil und konnte den Hochbereich um 0,71 nicht halten. Auf Wochenbasis verlor der AUD gegenüber dem US-Dollar 1,29 % und schloss bei 0,7028. Zu Wochenbeginn notierte das Währungspaar noch nahe der bisherigen Jahreshochs im Bereich von 0,7140 bis 0,7150, geriet im weiteren Verlauf jedoch zunehmend unter Druck und fiel zeitweise wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 0,70.



Treiber der Bewegung waren vor allem eine stärkere Nachfrage nach dem US-Dollar sowie eine erhöhte Risikoaversion an den Märkten. Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten führte zu klassischen Safe-Haven-Strömen in den US-Dollar, während der Austral-Dollar als zyklische Risiko-Währung unter Abgabedruck geriet.



Fundamental bleibt der Hintergrund für den AUD jedoch weiterhin konstruktiv. Robuste Wirtschaftsdaten aus Australien sowie die Erwartung weiterer Zinsschritte der Reserve Bank of Australia stützen die Währung. Der Markt preist für 2026 weiterhin zusätzliche Straffungsschritte ein, während die Zinserwartungen für die US-Notenbank zuletzt stärker schwanken. Dieses geldpolitische Gefälle bleibt ein wichtiger mittelfristiger Rückenwind für den AUD.



Charttechnisch bleibt das Bild ebenfalls stabil. Trotz der Korrektur notiert AUD/USD weiterhin oberhalb wichtiger Unterstützungsbereiche zwischen 0,6980 und 0,7020 und bewegt sich damit weiterhin innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends. Rücksetzer werden aktuell eher als Konsolidierung innerhalb dieses Trends interpretiert.



Fazit:



Trotz der kurzfristigen Schwäche bleibt die mittelfristige Perspektive konstruktiv. Das Management hat die Long-Positionen weiter ausgebaut und hält aktuell 67.762 Kontrakte Long. Die Positionierung unterstreicht die Erwartung, dass der Austral-Dollar nach der aktuellen Konsolidierungsphase wieder in Richtung der Hochs der letzten Wochen tendieren könnte.

