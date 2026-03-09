JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,10 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage. Im Stahlsektor erinnerte er an den "Energieschock" aus dem Jahr 2022/23 und stellte eine mögliche Wiederholung in den Raum. Er stufte ArcelorMittal und Voestalpine auf "Underweight" ab./ag/gl
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 8,87EUR auf Lang & Schwarz (09. März 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.
