    Nota AI präsentiert auf der Embedded World 2026 seine End-to-End-Lösung für On-Device-KI - von der Edge-Optimierung bis zum realen industriellen Einsatz

    • Über 40 KI-Modelle wurden für mehr als 100 Geräte optimiert und vereinfacht; Technologien, die von weltweit führenden Unternehmen wie Samsung und NVIDIA eingesetzt werden.
    • Live-Demonstrationen von LLM- und Computer-Vision-Modellen, die in Echtzeit auf Qualcomm- und Arm-Hardware laufen, sowie eine Device Farm-Ausstellung, die die Optimierungsmöglichkeiten von Edge-KI präsentiert
    • Praktische Anwendungen von NVA (Nota Vision Agent) in den Bereichen Sicherheit und Smart City-Betrieb; VLA-Forschung bei ICLR und AAAI ausgezeichnet – Nota unterstreicht seine technologische Führungsposition

    SEOUL, Südkorea, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Nota AI, ein Unternehmen für KI-Optimierungstechnologie, hat seine Teilnahme an der Embedded World 2026 bekannt gegeben, die vom 10. bis 12. März in Nürnberg stattfindet. Auf der Veranstaltung wird das Unternehmen den gesamten Lebenszyklus der gerätebasierten KI vorstellen – von der Modelloptimierung bis zum Einsatz in realen Industrieumgebungen.

    Die Embedded World ist eine der weltweit größten Messen und Konferenzen für eingebettete Systeme und bringt rund 1.000 Aussteller und mehr als 30.000 Fachbesucher zusammen. Globale Halbleiter-, Software- und Mobilitätsunternehmen wie AMD, Intel und Qualcomm nehmen an der Veranstaltung teil. Im Rahmen der Messe wird Nota AI demonstrieren, wie KI-Modelle durch NetsPresso optimiert und auf einer Vielzahl globaler Hardwareplattformen eingesetzt werden, bevor sie in realen industriellen Umgebungen implementiert werden.

    Auf der Messe wird Nota AI demonstrieren, wie Halbleiterunternehmen mit Hilfe seiner KI-Modelloptimierungsplattform NetsPresso hochleistungsfähige KI-Modelle für ihre Chips schnell optimieren können. Das Unternehmen hat umfangreiches Fachwissen im Bereich der Gewichtsreduzierung und Optimierung von KI-Modellen gesammelt – von kleinen Sprachmodellen (SLMs) bis hin zu großen Sprachmodellen (LLMs) und Bild-Sprach-Modellen (VLMs). Bis heute hat Nota AI erfolgreich mehr als 40 KI-Modelle komprimiert, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen, und seine Optimierungstechnologien auf über 100 Hardwaregeräten implementiert.

