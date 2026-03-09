    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Abwärtstrend eingeschlagen

    Ein Grund dafür dürfte der schwächer als erwartete Arbeitsmarktbericht aus den USA sein. Noch stärker belastet die Anleger jedoch die Sorge vor einer neuen weltweiten Inflationswelle. Auslöser könnte der Angriff auf den Iran sein, der möglicherweise zu einem geringeren Angebot auf dem Ölmarkt führt und damit die Energiepreise steigen lässt.

    Auch aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild für den S&P 500 eingetrübt. Nachdem ein aufwärtsgerichteter Keil aus dem Zeitraum von Ende Oktober bis Anfang Februar nach unten aufgelöst wurde, entstand ein mittelfristiges Verkaufssignal. In der vergangenen Woche fiel der Index zudem unter einen kurzfristigen Abwärtstrend, was als weiteres Zeichen für die aktuelle Schwäche gilt.

    Kurzfristig könnten daher weitere Kursverluste folgen. Ein mögliches erstes Ziel liegt im Bereich von etwa 6.643 Punkten. Darunter befindet sich eine stärkere Unterstützungszone um 6.550 Punkte sowie der knapp darunter verlaufende 50-Wochen-Durchschnitt.

    Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, könnte diese Entwicklung eine Grundlage für entsprechende Positionen bieten. Passende Strategien und Anlageprodukte lassen sich darauf aufbauen.

    Damit sich das Bild wieder deutlich aufhellt, müsste der S&P 500 auf Wochenbasis zunächst wieder über 6.900 Punkte steigen. Dann wäre auch ein erneuter Anlauf auf ein mögliches Hoch mit Potenzial bis 7.002 Punkte denkbar. Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen und der Unsicherheit an den Energiemärkten erscheint ein solches Szenario derzeit jedoch eher unwahrscheinlich.

    Strategie:

    _____________________________________________________________________

    SHORT

    _____________________________________________________________________

    Stop-Sell-Order : 6.700 Punkte

    Kursziel : 6.550 Punkte

    Renditechance via DU8UJN : 90 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    S&P 500-Index (Wochenchart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 6.780 // 6.824 // 6.900 // 6.952 Punkte
    Unterstützungen: 6.713 // 6.645 // 6.598 // 6.550 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU17U2 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,73 - 1,74 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 6.539,197 Punkte Basiswert: S&P 500-Index
    KO-Schwelle: 6.539,197 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.740,02 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 33,50 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU8UJN Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,60 - 1,61 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 6.919,145 US-Dollar Basiswert: S&P 500-Index
    KO-Schwelle: 6.919,145 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 6.740,02 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 6.550 Punkte
    Hebel: 36,17 Kurschance: + 90 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

