Abwärtstrend eingeschlagen

Auch aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild für den S&P 500 eingetrübt. Nachdem ein aufwärtsgerichteter Keil aus dem Zeitraum von Ende Oktober bis Anfang Februar nach unten aufgelöst wurde, entstand ein mittelfristiges Verkaufssignal. In der vergangenen Woche fiel der Index zudem unter einen kurzfristigen Abwärtstrend, was als weiteres Zeichen für die aktuelle Schwäche gilt.

Ein Grund dafür dürfte der schwächer als erwartete Arbeitsmarktbericht aus den USA sein. Noch stärker belastet die Anleger jedoch die Sorge vor einer neuen weltweiten Inflationswelle. Auslöser könnte der Angriff auf den Iran sein, der möglicherweise zu einem geringeren Angebot auf dem Ölmarkt führt und damit die Energiepreise steigen lässt.

Kurzfristig könnten daher weitere Kursverluste folgen. Ein mögliches erstes Ziel liegt im Bereich von etwa 6.643 Punkten. Darunter befindet sich eine stärkere Unterstützungszone um 6.550 Punkte sowie der knapp darunter verlaufende 50-Wochen-Durchschnitt.

Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, könnte diese Entwicklung eine Grundlage für entsprechende Positionen bieten. Passende Strategien und Anlageprodukte lassen sich darauf aufbauen.

Damit sich das Bild wieder deutlich aufhellt, müsste der S&P 500 auf Wochenbasis zunächst wieder über 6.900 Punkte steigen. Dann wäre auch ein erneuter Anlauf auf ein mögliches Hoch mit Potenzial bis 7.002 Punkte denkbar. Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen und der Unsicherheit an den Energiemärkten erscheint ein solches Szenario derzeit jedoch eher unwahrscheinlich.

Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 6.700 Punkte

Kursziel : 6.550 Punkte

Renditechance via DU8UJN : 90 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500-Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU17U2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,73 - 1,74 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.539,197 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 6.539,197 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.740,02 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 33,50 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8UJN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,60 - 1,61 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.919,145 US-Dollar Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 6.919,145 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 6.740,02 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.550 Punkte Hebel: 36,17 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

