DAX vor vielen Herausforderungen

Viele Anleger reagierten stattdessen stärker auf den schwachen Arbeitsmarktbericht aus den USA. Die enttäuschenden Daten belasteten am Freitag zusätzlich die Stimmung und führten dazu, dass sich Investoren weiter aus Aktien zurückzogen.

Ziel ist es, das Vertrauen von Reedereien zu stärken, die während des Krieges gegen den Iran Energieträger transportieren. Wie die US-Entwicklungsbank DFC mitteilte, soll das Programm zunächst Versicherungen für Fracht sowie für Schiffsrümpfe, Maschinen und technische Anlagen abdecken.

Aus technischer Sicht könnte der DAX daher noch weiter bis in den Bereich von rund 23.000 Punkten fallen. Dort könnte eine zweite Verkaufswelle enden, nachdem zuvor ein sogenannter bärischer Keil im Chart aufgelöst wurde. Anschließend wäre eine mehrtägige Gegenbewegung möglich. Ein erstes Ziel auf der Oberseite könnte der 200-Tage-Durchschnitt bei 23.880 Punkten sein.

Gleichzeitig bleibt die Lage an den Energiemärkten angespannt. Dort könnte es weiterhin zu starken Schwankungen kommen – mit der Folge, dass auch neue Inflationssorgen aufkommen und die Aktienmärkte weiter belasten.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.591 Punkten

VDAX gestiegen - Nervosität auf hohem Niveau und weiter steigend

Fear& Greed Index bei 27 auf "Fear" und fallend!

Tagesanalyse: RSI: um 33 - Sell MACD: -238 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 23.881 / 23.968 / 24.266 und 24.479 Punkte Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.254 / 23.000 und 22.764 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX aus bärischem Keil herausgefallen - Verkaufssignal und Doppelhoch aktiv VDAX-New Angstlevel sprunghaft gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (06. März 2026): Bei 28,36% (steigend) (Vortag: 22,73%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Sell-Limit-Order bei 24.266/24.719 Punkten anvisieren, Stopp bei 24.897 Punkten. Kursziel bei 23.000 Punkten - 1. Trade aktiv! Stopps nachziehen! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7607 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,02 - 8,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.887,59 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.887,59 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.591,04 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 29,43 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8V4R Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,65 - 10,68 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.697,81 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.697,81 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.591,04 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.000 Punkte Hebel: 22,13 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.