Ab wann bricht der Trend?

Ein wichtiges mittelfristiges Kursziel lag bei 58.860 Punkten und wurde Ende Februar erreicht. Seitdem befindet sich der Index in einer Konsolidierungsphase, also einer Phase der Kursberuhigung nach dem starken Anstieg. Sollte die geopolitische Lage angespannt bleiben, könnte sich diese Korrektur noch ausweiten.

In den vergangenen Monaten hatte Japans Wirtschaft noch für viel Optimismus gesorgt. Diese positive Entwicklung spiegelte sich auch an der Börse wider: Seit dem Sommer des letzten Jahres war der Nikkei 225 um nahezu 50 Prozent gestiegen.

Fällt der Nikkei 225 unter 52.600 Punkte, könnten erneut die Tiefstände aus dem November 2025 bei rund 48.235 Punkten in den Fokus rücken. Darunter verläuft bei etwa 47.370 Punkten der 50-Wochen-Durchschnitt, der von vielen Marktbeobachtern als wichtige Orientierung gilt.

Insgesamt dürfte die Schwankungsbreite an den Märkten hoch bleiben. Der Aufwärtstrend, der seit Juni des vergangenen Jahres besteht, könnte dabei immer wieder durch kurzfristige Fehlsignale gestört werden, bevor sich eine klare Richtung zeigt.

Sollte der Index hingegen überraschend über 60.000 Punkte steigen, könnte sich aus technischer Sicht weiteres Kurspotenzial bis etwa 65.817 Punkte eröffnen. Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen gilt dieses Szenario derzeit allerdings als eher unwahrscheinlich.

Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 52.600 Punkte

Kursziel : 47.370 Punkte

Renditechance via DU8ZEY : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Nikkei 225-Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6V50 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,64 - 2,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49.377,9653 Punkte Basiswert: Nikkei 225-Index KO-Schwelle: 49.377,9653 Punkte akt. Kurs Basiswert: 55.620,77 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,20 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8ZEY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,56 - 2,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 58.492,6228 US-Dollar Basiswert: Nikkei 225-Index KO-Schwelle: 58.492,6228 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 55.620,77 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 47.370 Punkte Hebel: 11,47 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.