    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Nikkei 225 Index

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ab wann bricht der Trend?

    In den vergangenen Monaten hatte Japans Wirtschaft noch für viel Optimismus gesorgt. Diese positive Entwicklung spiegelte sich auch an der Börse wider: Seit dem Sommer des letzten Jahres war der Nikkei 225 um nahezu 50 Prozent gestiegen.

    Ein wichtiges mittelfristiges Kursziel lag bei 58.860 Punkten und wurde Ende Februar erreicht. Seitdem befindet sich der Index in einer Konsolidierungsphase, also einer Phase der Kursberuhigung nach dem starken Anstieg. Sollte die geopolitische Lage angespannt bleiben, könnte sich diese Korrektur noch ausweiten.

    Fällt der Nikkei 225 unter 52.600 Punkte, könnten erneut die Tiefstände aus dem November 2025 bei rund 48.235 Punkten in den Fokus rücken. Darunter verläuft bei etwa 47.370 Punkten der 50-Wochen-Durchschnitt, der von vielen Marktbeobachtern als wichtige Orientierung gilt.

    Insgesamt dürfte die Schwankungsbreite an den Märkten hoch bleiben. Der Aufwärtstrend, der seit Juni des vergangenen Jahres besteht, könnte dabei immer wieder durch kurzfristige Fehlsignale gestört werden, bevor sich eine klare Richtung zeigt.

    Sollte der Index hingegen überraschend über 60.000 Punkte steigen, könnte sich aus technischer Sicht weiteres Kurspotenzial bis etwa 65.817 Punkte eröffnen. Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen gilt dieses Szenario derzeit allerdings als eher unwahrscheinlich.

    Strategie:

    _____________________________________________________________________

    SHORT

    _____________________________________________________________________

    Stop-Sell-Order : 52.600 Punkte

    Kursziel : 47.370 Punkte

    Renditechance via DU8ZEY : 100 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Nikkei 225-Index (Wochenchart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 56.135 // 57.976 // 58.859 // 59.332 Punkte
    Unterstützungen: 53.858 // 52.626 // 50.978 // 48.625 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU6V50 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 2,64 - 2,65 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 49.377,9653 Punkte Basiswert: Nikkei 225-Index
    KO-Schwelle: 49.377,9653 Punkte akt. Kurs Basiswert: 55.620,77 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 11,20 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU8ZEY Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,56 - 2,57 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 58.492,6228 US-Dollar Basiswert: Nikkei 225-Index
    KO-Schwelle: 58.492,6228 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 55.620,77 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 47.370 Punkte
    Hebel: 11,47 Kurschance: + 100 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Nikkei 225 Index Ab wann bricht der Trend? In den vergangenen Monaten hatte Japans Wirtschaft noch für viel Optimismus gesorgt. Diese positive Entwicklung spiegelte sich auch an der Börse wider: Seit dem Sommer des letzten Jahres war der Nikkei 225 um nahezu 50 Prozent gestiegen. Ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     