Goldpreis stürzt ab -1,74 % auf 5.097,41 USD

wallstreetONLINE-Forum: Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold ist gemischt. Kurzfristig beeinflussen Ölpreis und Minenkosten (Diesel 10–25% der operativen Cash-Kosten; steigende AISC) die Minenwerte gegenüber Gold. Langfristig diskutieren Nutzer, dass KI‑Roboter Tiefenförderung ermöglichen könnten, was ein bullisches Zukunftsszenario wäre. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.820,34USD. Heute notiert Gold bei 5.097,41USD. Ihr Einsatz wäre nun 28.002,4USD wert – ein Zuwachs von +180,02 %.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.